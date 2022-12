Le premier ministre canadien a toutes les raisons de croire qu’il est en position de force par rapport à son homologue québécois. Après tout, c’est François Legault qui a des faveurs à lui demander. Tant au chapitre de l’immigration qu’à celui des transferts en santé, Justin Trudeau n’a pas grand-chose à perdre à ce que le statu quo perdure.

François Legault, a contrario, fait monter les attentes depuis des années. Se revendiquant d’un nationalisme renouvelé, il a assuré les Québécois qu’une majorité forte lui permettrait de faire des gains face au gouvernement fédéral. Il doit maintenant honorer ses engagements.

L’enthousiasme électoral étant retombé, et prenant la mesure de son réel rapport de force, le premier ministre québécois ne parle plus vraiment de rapatrier des pouvoirs en matière d’immigration. Comme il l’a indiqué dans son discours d’ouverture, son gouvernement souhaite plutôt avoir de bonnes discussions avec Ottawa afin d’obtenir un plus grand apport d’immigrants francophones. L’afflux de demandeurs d’asile au chemin Roxham ne semble pas non plus préoccuper outre mesure le gouvernement fédéral, nonobstant les hauts cris poussés par François Legault.

Même si la situation est légèrement différente en matière de santé, le Québec et les provinces ne disposent pas d’une grande marge de manœuvre non plus. La contribution du gouvernement fédéral aux dépenses de programmes ne cesse de décroître, mais ce n’est pas Ottawa qui en souffre.

Une relation en dents de scie

Après avoir connu de beaux jours au printemps de 2021, la relation entre Justin Trudeau et François Legault s’est subitement assombrie lorsque celui-ci a appelé, sans grande subtilité, les Québécois à voter pour Erin O’Toole durant la dernière campagne électorale fédérale.

Loin d’influencer le résultat électoral, cette sortie surprenante aura surtout illustré qu’il y a des limites à l’influence que peut exercer François Legault auprès de l’opinion publique, en dépit de la grande cote de popularité personnelle dont il bénéficie. De fait, l’appel du premier ministre québécois n’a pas empêché Justin Trudeau de récolter, au Québec, une majorité de voix et une majorité de sièges pour une troisième élection consécutive.

Justin Trudeau aurait toutefois tort de se montrer rancunier en laissant perdurer des discussions qui ont débuté, dans certains cas, il y a déjà plusieurs années. Le premier ministre canadien a lui-même pris des engagements on ne peut plus clairs en matière de santé lors des dernières élections fédérales. À voir le chaos régner dans les soins intensifs pédiatriques de l’Alberta, et la Croix-Rouge canadienne être appelée en renfort dans certains hôpitaux de l’Ontario, il n’y a clairement pas qu’au Québec où on ait besoin des subsides d’Ottawa.

En matière d’immigration, on ne voit pas non plus très bien ce que le gouvernement fédéral aurait à gagner à mettre des bâtons dans les roues du Québec. Tout comme François Legault, Justin Trudeau dit vouloir mieux protéger le français. Au-delà des différences idéologiques qui séparent les deux gouvernements, le ministre Sean Fraser a déjà indiqué vouloir accueillir une plus grande proportion d’immigrants francophones. Il en fait même une question de cohésion sociale  (Nouvelle fenêtre) , dans le contexte où le Canada compte rehausser ses seuils d’immigration pour qu’ils permettent l'arrivée d'un demi-million de nouveaux résidents par année d’ici 2025.

Legault s’adoucit

Ceux qui suivent de près ses moindres déclarations ont bien noté que François Legault avait adouci le ton à l’égard de son homologue fédéral ces derniers temps. Malgré la forte majorité qu’il a obtenue, les phrases commençant par Il faut que Justin Trudeau ou Justin Trudeau doit se sont faites plus rares dans la bouche du chef caquiste.

Les plus nationalistes de ses militants seront sans doute déçus de voir le premier ministre tempérer ainsi son discours, mais François Legault s’est sans doute rendu compte qu’il n’avait rien obtenu en prenant Justin Trudeau de front. Visiblement, la CAQ n’effraie pas grand monde sur la colline du Parlement à Ottawa.

Après avoir réduit ses demandes au strict minimum, il devient toutefois impératif pour le premier ministre québécois de faire des gains, aussi infimes soient-ils. Tôt ou tard, François Legault devra démontrer les bienfaits de son approche nationaliste. La meilleure façon d’avoir des réalisations à faire valoir est sans doute de rappeler à Justin Trudeau qu’il aura bientôt, lui aussi, un bilan à défendre.