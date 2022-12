La Nation métisse de l’Alberta lance un guide de stratégie de prévention du suicide

La Nation métisse de l'Alberta (MNA) a annoncé le lancement du Life Promotion Guide, une stratégie de prévention du suicide qui visent à connecter les jeunes à leur identité et à leur communauté.

Le guide développé en partenariat avec Services de santé Alberta fait suite au rapport intitulé What We Heard qui adresse la prévention du suicide en recueillant les expériences, les connaissances et les perspectives des Métis.

Selon l’information promue dans le guide, il faut passer d'une approche exclusivement axée sur les problèmes individuels à une approche centrée sur la force et la capacité de la communauté face aux politiques et aux conditions oppressives .

La santé mentale n'est pas seulement une case à cocher [...] C'est un continuum, c'est un voyage, et ça se passe tous les jours. Il faut donc essayer d'intégrer ces moments de joie et de force dans chacun des programmes , a souligné la directrice de la santé du MNA , Reagan Bartel.

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez pensez au suicide, appelez Parlons suicide Canada au 1-833-456-4566, 24 heures sur 24.

L'importance de célébrer son identité, selon la MNA

Selon les plus récentes données de recensement disponibles, publiées en 2019, les taux de suicide chez les Métis de la province sont presque deux fois plus élevés que ceux des Albertains qui ne s'identifient pas comme Autochtones.

Nous célébrons ce que nous sommes en tant que peuple et nous intégrons cela dans notre programmation , explique Mme Bartel. [Cela] est important, car jusqu'à présent, il y a vraiment eu une pénurie de programmes spécifiques aux Métis.

La gestionnaire régionale des coordonnateurs des programmes jeunesse de la MNA , Bailey Oster, s'efforce de combler cette lacune en offrant une programmation axée sur la culture et la communauté. Cela inclut entre autres un camp d’une semaine organisé chaque été, qui vise à apprendre aux jeunes les modes de vie traditionnels. C'est tellement important d'avoir cet élément pour la santé , dit Bailey Oster.

Elle ajoute que c’est lorsqu’elle est au sein de sa communauté qu’elle se sent la plus authentique et en bonne santé mentale.