Le transport scolaire annulé à Ottawa et dans l’est ontarien, perturbé en Outaouais

En raison des fortes chutes de neige enregistrées dans la région d'Ottawa et de l'est ontarien, dans la nuit de jeudi à vendredi, le transport scolaire est annulé pour plusieurs conseils scolaires.

Le Consortium de transport scolaire d'Ottawa annonce ainsi que le transport scolaire est annulé dans toutes les régions qu'il dessert, soit Arnprior, Brockville, Carleton place, Almonte, le Comté de Renfrew, les Comtés unis de Prescott et Russell, Kingston, Marionville, Merrickville et Kemptville, ainsi qu'Ottawa et Trenton.

Le Consortium précise toutefois que les écoles demeurent ouvertes. Cela concerne notamment le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO).

La situation est la même à la Régie du transport étudiant d'Ottawa (Ottawa Student Transportation Authority) qui assure le transport scolaire pour les deux conseils scolaires anglophones d'Ottawa, soit le Conseil scolaire catholique d'Ottawa (OCSB) et Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton (OCDSB).

Là encore, les écoles restent ouvertes, mais ce sont les parents qui doivent y conduire et venir y chercher leurs enfants.

Transport scolaire annulé dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, le Consortium de transport scolaire de l'Est est lui aussi contraint d'annuler le transport scolaire dans toutes les régions où il intervient. Mais là encore, les écoles demeurent ouvertes.

Le transport scolaire est annulé pour l’ensemble des écoles du Conseil scolaire de district catholiques de l’est ontarien (CSDCEO) et pour les établissements du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, vendredi, en raison de la météo. Les écoles seront toutefois ouvertes.

La situation est la même pour les écoles anglophones, puisque le Transport étudiant de l'Est de l'Ontario (Student Transportation of Eastern Ontario) annonce l'interruption de son service en raison de la neige.

Le Conseil scolaire de district du Haut-Canada (Upper Canada District School Board) a lui aussi prévenu les parents qu'il faudra compter sans transport scolaire, vendredi. Les écoles restent ouvertes, mais les voyages programmés, les sports et l'utilisation communautaire des écoles sont également annulés, prévient-on.

Même chose du côté du Conseil scolaire anglophone de district catholique de l'Est de l'Ontario (Catholic District School Board of Eastern Ontario).

Situation perturbée en Outaouais

En Outaouais, le Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD) informe les parents et les élèves que les écoles et les services de garde sont ouverts comme à l’habitude.

Toutefois, des retards dans le transport scolaire sont à prévoir [vendredi]matin , indique le CSSD .

Le Centre de services scolaire des Portages de l'Outaouais prévoit également des délais imprévus dans le transport scolaire sur le territoire du CSSPO , vendredi.

Le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées indique, sur sa page Facebook, qu'en fonction de l'évaluation des conditions routières sur l'ensemble de son territoire, le transport scolaire est maintenu, les cours sont maintenus et les services de garde restent ouverts .

Veuillez prendre note que des retards au niveau du transport scolaire sont à prévoir. Certains chemins et rangs pourraient ne pas être desservis étant donné la condition routière. L’entrée dans ces chemins reste à la discrétion du conducteur , précise le CSSCV .

Au moment de publier ce texte, le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais n'avait fourni, pour sa part, aucune indication sur son transport scolaire, vendredi matin.

Enfin du côté de la Commission scolaire Western Québec, on annonce l'annulation de plusieurs trajets, dont le 25 et le 126, uniquement en matinée, alors que le 66 ne fonctionnera pas durant toute la journée.

Selon Environnement Canada, jusqu’à 25 centimètres de neige étaient attendus par endroit entre jeudi soir et vendredi.