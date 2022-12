Spencer et Makhmudov prêts pour une soirée explosive

Tous les boxeurs ont réussi à faire le poids sans trop d’ennuis, au grand soulagement du promoteur de Eye of the Tiger Management, qui a dû rebrasser les cartes à quelques reprises ces dernières semaines. Tout est donc en place pour le gala, qui se tiendra vendredi soir à Shawinigan.

Mary Spencer et Femke Hermans, qui s’affronteront pour le titre de championne du monde des super-mi-moyennes, n’ont pas bronché. Elles se sont livré une longue bataille du regard au cours du traditionnel face-à-face.

Cette fille est une dure. Elle va rester droit devant moi tant que je le ferai. Elle n’est pas intimidée , constate Mary Spencer.

À quelques heures de l’affrontement, le ton durcit. Spencer se sent plus agressive. Elle n’a pas le choix. À 38 ans, elle n’a plus le luxe du temps, mais cela n’inquiète pas pour autant son entraîneur.

Elle est avec nous depuis un peu plus d’un an et déjà elle se bat en championnat du monde. Le bassin de boxeuses est moins volumineux que chez les gars, et ça nous aide à progresser rapidement… mais elle a aussi un talent énorme. Au-delà de sa force de frappe hors du commun dont tout le monde parle parce qu’elle a fait un véritable travail de démolition depuis son arrivée, elle est aussi excellente au plan technique , explique Marc Ramsay.

Makhmudov sera-t-il expéditif?

Arslambek Makmhudov se présentera dans l’arène 31 livres plus lourds que son adversaire. Michael Wallisch qui a remporté 23 de ses 28 combats pourrait toutefois lui livrer la meilleure opposition de sa carrière.

Michael Wallisch (à gauche) et Arslanbek (à droite) Makmhudov s’affronteront pour les titres NABF et NABA des poids lourds. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Il ne faut pas le sous-estimer. Il est un bon technicien, il est rapide et il cogne dur. Il est très offensif et n’hésitera pas à livrer une véritable guerre. Ce sera un très gros spectacle [vendredi]… et je suis fier que le réseau ESPN soit sur place. Shawinigan et la Mauricie vont briller à travers la planète. Les gens en Europe et en Amérique latine vont regarder cela , lance le président de Eye of the Tiger Management, Camille Estephan.

Le Russe a participé à un long camp d’entraînement. Invaincu en 15 sorties, il souhaite livrer une autre performance éclatante et consolider sa place parmi l’élite mondiale. Il devient de plus en plus difficile de lui trouver un adversaire.

On est dans une zone où on s’approche des Championnats du monde. Une zone où il y a tellement de sous impliqués que tout le monde veut affronter tout le monde. Juste avant ce groupe, il y a une antichambre. Arslanbek en fait partie. Et il représente un risque quand même très élevé pour les opposants. C’est sûr que ça complique les choses, mais je pense qu’on est à l’aube d’entrer dans les plus hauts sommets de l’industrie avec Arslanbek , opine Marc Ramsay.

Steven Butler et Thomas Chabot seront aussi de cette soirée. Au total, sept combats seront présentés. Il serait toutefois surprenant que l'événement se déroule à guichets fermés.