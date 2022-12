Pas de piste cyclable sur le pont des Piles malgré l’intérêt de résidents

Le ministère des Transports (MTQ) a tranché : il n'y aura pas de piste cyclable sur le nouveau pont des Piles, à Shawinigan. Le MTQ souhaite plutôt aménager un lien par-dessus la rivière Saint-Maurice sur le pont de Grand-Mère. La décision suscite l'incompréhension et la déception chez des citoyens et élus du secteur Saint-Georges, d’autant plus que des solutions étaient sur la table.

C'est un revers pour les citoyens du secteur où se trouvent les immeubles du Récif sur la Saint-Maurice, dont la vue sur la rivière est imprenable, et pour environ 900 personnes qui avaient signé la pétition en faveur du projet.

Le ministère des Transports affirme que l'ajout d'une voie cyclable aurait retardé le début des travaux. Il rappelle que le chantier est prioritaire pour le gouvernement, et que la conception du nouveau pont était déjà avancée au moment où des citoyens ont démontré l’intérêt pour un passage à vélos. Selon la porte-parole régionale du MTQ , Roxanne Pellerin, l’aménagement routier du côté du secteur Saint-Georges n'était pas non plus bien adapté pour une voie cyclable.

La décision est basée sur plusieurs facteurs. Le carrefour giratoire sur la 155 n'est pas conçu pour les cyclistes. Il y a aussi le fait qu'il n'y aucun lien cyclable de part et d'autre de cette structure-là, et qu'il n'y en a pas qui est prévu dans le schéma d'aménagement de la MRC à proximité , indique-t-elle.

Guy Lefebvre et Jacques Provost, deux des initiateurs du mouvement en faveur du lien cyclable, sont déçus et demeurent dans l’incompréhension. Ils déplorent que le MTQ et la députée Marie-Louise Tardif ne soient pas venus les rencontrer sur place. Guy Lefebvre aurait souhaité un meilleur dialogue.

Il n'y a pas eu d'écoute de la part du ministère, et on n'a pas eu d'occasion de les rencontrer. On est déçus , se désole-t-il.

Jointe au téléphone, la députée de Laviolette-Saint-Maurice Marie-Louise Tardif dit avoir soutenu le projet, mais que la décision finale revenait au ministère des Transports. Je me range derrière la décision, c'est une question de sécurité des usagers , assure-t-elle.

Le conseiller du district des Boisés Louis-Jean Garceau s'explique mal ce refus, surtout que la Ville était prête à aménager des liens menant au pont et avait présenté des options de tracé qui auraient passé dans le quartier du Récif sur la Saint-Maurice. Selon lui, c’est un non-sens alors que le gouvernement souhaite améliorer la mobilité durable. Il s'agit d'une occasion ratée, dit-il.

La partie sur le pont, c'était le MTQ et nous, on s'occupait de l'avant et après. On avait même des accords de propriétaires pour des droits de passage. C'était l'occasion parfaite pour le tourisme et la mobilité durable. Si c'était à Montréal, Québec ou n'importe quelle grande ville européenne, le projet se ferait. Pourquoi nous, à Shawinigan, on ne peut pas avoir ça? , demande le conseiller municipal.

Évaluer le scénario du pont de Grand-Mère

Un autre scénario pourrait prendre forme. La piste cyclable pourrait être aménagée sur le pont de Grand-Mère. Le conseil municipal avait d’ailleurs adopté une motion en avril 2022 demandant au MTQ d'aménager un lien cyclable soit sur le nouveau pont ou le pont de Grand-Mère. Or, le secteur Grand-Mère a été privilégié, ce qui est un choix plus logique, selon Roxanne Pellerin.

Le fait que ça soit 30 km/h sur la structure et 50 km/h de part et d'autre, ça serait vraiment un lien plus sécuritaire, et surtout qui s'adresse à un plus grand nombre d'usagers. La densité de population est beaucoup plus grande dans ce secteur-là , explique-t-elle.

L'étude de faisabilité pour l’ajout d’une voie cyclable sur le pont de Grand-Mère devrait être réalisée en 2024. Quant à la construction du nouveau pont des Piles, les appels d'offres seront lancés au début de 2023, avec un début des travaux de construction au cours de la même année.