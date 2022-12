« La Bibliothèque du Millénaire ne rouvrira pas comme avant », promet le maire de Winnipeg

Scott Gillingham ne s'avance toutefois pas sur le rétablissement des détecteurs de métaux et la vérification des sacs, autant de mesures de contrôle dans les aéroports, que la Ville avait mises en place en 2019, avant de les retirer un an plus tard.

La Bibliothèque au centre-ville de Winnipeg est fermée depuis dimanche alors qu'un homme est mort après avoir été poignardé.

Un jeune a été inculpé de meurtre au second degré, tandis que trois autres ont été accusés d'homicide involontaire.

Le maire Scott Gillingham a déclaré jeudi que la Ville étudiait plusieurs options pour renforcer la sécurité à l'entrée de la Bibliothèque. Ce ne sera pas le statu quo, assure-t-il.

Je m'engage et mes collègues du conseil municipal s'engagent à faire en sorte que la Bibliothèque ne rouvre pas de la même manière qu'elle a fermé , déclare M. Gillingham, jeudi lors d'une pause de la réunion mensuelle du conseil municipal.

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, affirme que la Bibliothèque du Millénaire sera sécurisée lors de sa réouverture. Photo : Radio-Canada / Bartley Kives

M. Gillingham soutient qu'il est possible que la bibliothèque rouvre avec des mesures de sécurité temporaires jusqu'à ce qu'une solution permanente soit mise en place.

Je suis ouvert à toutes les options , dit-il.

Il n'a toutefois pas voulu dévoiler sa préférence personnelle.

Je veux être prudent à ce stade et ne pas prédéterminer les mesures qui pourraient être mises en place.

Le maire Gillingham avertit aussi que la réouverture pourrait ne pas se produire lundi, comme prévu initialement. Selon lui, il est plus important de s'assurer que le bâtiment soit sécurisé.

Le Syndicat qui représente la plupart des employés de la Bibliothèque suggère également que davantage de sécurité doit être mise en place, mais refuse de préciser les mesures à mettre en place.

Nos membres nous ont fait part de leurs préoccupations de façon claire et nette , souligne le président de la section 500 du Syndicat canadien de la fonction publique, Gord Delbridge.

Nous voulons nous assurer que la Bibliothèque est accessible pour tous. Nous voulons nous assurer que tout le monde est en sécurité. Nous voulons nous assurer que nos membres sont en sécurité.

La bibliothèque a supprimé les détecteurs de métaux et les contrôles de sacs à la suite de plaintes concernant l'accessibilité.

Appelé à commenter s'il pensait que la Ville avait agi de manière irréfléchie en réponse à ces plaintes, M. Gillingham a indiqué ne pas savoir s'il s'agissait d'une erreur, mais que ce qui est clair c'est que nous avons eu un homicide dans la Bibliothèque et que la Bibliothèque doit être un lieu où on est en sécurité .

Avec les informations de Bartley Kives