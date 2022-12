Une très bonne saison malgré tout pour les acériculteurs locaux

Les acériculteurs gaspésiens et bas-laurentiens ont récolté près de 36 millions de livres de sirop d’érable en 2022, soit 17 % de la production totale du Québec. Un début de saison tardif avait toutefois fait craindre pire.

C'est donc mieux qu'en 2021. Les producteurs avaient alors rapporté un peu plus de 28 millions de livres.

Selon les chiffres de l'organisation des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie enregistrent cette année une production moyenne de 3,85 livres par entaille. C'est plus qu'en 2021, mais moins que la moyenne provinciale de 4,26 livres de sirop d’érable par entaille.

Au Bas-Saint-Laurent, certains secteurs ont enregistré de meilleures productions que d’autres, selon la météo, leur technologie ou leur emplacement.

Gino Ouellet, le propriétaire de l'érablière Ma Cabane en Gaspésie à Sainte-Paule, a connu pour sa part une bonne saison.

Il explique ses bons résultats par l'augmentation du nombre d'entailles et par le matériel de qualité qu'il possède. Ça arrive de vivre des mauvaises saisons, mais avec l’équipement devenu tellement efficace, on réussit toujours à combattre Dame Nature , affirme Gino Ouellet.

L'érablière a enregistré une production de 38 000 gallons de sirop pendant la dernière année. L'entreprise produit habituellement une moyenne annuelle de 30 000 gallons.

Gino Ouellet est propriétaire de Ma Cabane en Gaspésie, qui offre des repas traditionnels à son érablière de Sainte-Paule. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

La température, le nerf de la guerre

Gilles Lepage, propriétaire de l’érablière La Goudrelle à Saint-Marcellin, a vu ses premières coulées autour de la fin d'avril. Un peu trop tard , dit-il. Il considère que la dernière saison a été plutôt moyenne, voire ordinaire.

En effet, de nombreux acériculteurs de l’Est-du-Québec ne s'attendaient pas à une saison des sucres historique en raison de l’arrivée tardive du printemps cette année.

La période a été courte, nous avons eu seulement deux ou trois semaines en avril. [...] Quand il fait -15 degrés pendant la nuit, ça ne coule plus. Idéalement, il aurait fallu qu’il fasse -5 degrés parce que ça aurait permis au sol de dégeler pendant le jour , explique Gilles Lepage. Son érablière possède 20 000 entailles avec une moyenne de production de 2,75 livres par entaille.

Gilles Lepage croit que les rendements ont été meilleurs dans les érablières de la MRC de Témiscouata. Dans les territoires éloignés du fleuve, il fait plus chaud, surtout dans les vallées. Pour nous, dans les montagnes, c’est un peu plus difficile , remarque-t-il.

La copropriétaire de la ferme Grondin à Dégelis dans la MRC de Témiscouata Nathalie Belzile définit son année comme excellente en ce qui concerne tant la quantité que la qualité avec une production de 4 livres de sirop par entaille. Nous sommes situés le long d’une rivière, ce qui nous offre un microclimat très favorable pour que nos érables coulent beaucoup , souligne-t-elle.

La récole d'eau d'érable dépend principalement des conditions météorologiques. Temps doux (mais pas trop) de jour et gel la nuit : voilà la clé du succès. (Archives) Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

Selon les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie comptent 606 entreprises acéricoles qui gèrent 9,5 millions d’entailles. La production de sirop dans les deux régions est évaluée à 112,6 M$.

Cette année, la production totale de sirop d'érable au Québec s'est chiffrée à plus de 211 millions de livres de sirop d’érable. Tant au Québec qu'au Nouveau-Brunswick, la production a atteint des records.

Statistique Canada mentionne que cette récolte d’envergure vient compenser la saison des sucres de 2021, qui avait été plutôt faible. Effectivement, il s'agit d'une production en hausse de 59 % par rapport à celle de 2021.

La province demeure la plus grande productrice de sirop d'érable au Canada, étant à l'origine de 90 % de l'ensemble de la production du pays.