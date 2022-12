L’inflation aura-t-elle raison des cadeaux sous les sapins de Noël?

Un peu, beaucoup, voire pas, de cadeaux : Noël se prépare, cette année, avec un budget restreint en raison de la hausse généralisée des prix.

Talla, un jeune homme rencontré dans un marché de Noël à Vancouver, répond que l’inflation a forcément eu des répercussions sur ses habitudes d’achat. Si les cadeaux qui atterriront sous son sapin sont moins nombreux, ils seront toutefois plus précieux.

Ce sera juste un cadeau [par personne], mais un beau cadeau , dit-il. L'idée, c'est de trouver quelque chose d’original.

Acheter de façon intelligente ou ne rien acheter

Une autre cliente, Carine McEwen, croit que la clé est également de modifier ses habitudes sans cesser de faire plaisir aux autres.

Je fais attention à ce que j'achète et je cible bien mes achats. J'essaie de faire le plus plaisir possible, mais en réfléchissant bien. Le mot d’ordre, pour elle, c'est de dépenser de façon intelligente . Si on est concentré là-dessus, on fait autant d’heureux. On n"a pas besoin de dépenser forcément beaucoup.

Avec un sac rempli de présents acheté au marché, un père de famille et sa fille expliquent que les cadeaux n’ont pas une grande importance. Dans leur sac, il y a des livres, de la pâte à tartiner et des pâtisseries.

Ces cadeaux, disent-ils, ils se les offrent à eux-mêmes. On essaie de surveiller notre consommation. C'est pas parce que c'est Noël que l'on va se lâcher , dit le père de famille. D'habitude, les cadeaux, c'est assez exceptionnel. [...] Un bon repas en famille est généralement suffisant.

On veut continuer à avoir un bon Noël

Dans la famille Légaré, les achats de Noël ont été faits avec un budget en tête , cette année. Il y a eu des augmentations quand même significatives, dans l'ensemble. C'est sûr que je vais prêter attention un peu plus aux prix , dit Patrick Légaré.

Pour respecter les propositions de ses listes, sa solution a été d’anticiper afin de faire de bonnes affaires, notamment en profitant des offres du Vendredi fou. C'est une façon pour nous de ne justement pas trop dépenser.

Il précise que cette façon de faire lui a permis de finir d'acheter tous ses cadeaux au début du mois de décembre.