Autre panne à la centrale nucléaire de Point Lepreau d’Énergie NB

Cette pause forcée exerce des pressions immédiates sur les finances d’Énergie NB, qui sont déjà accablées par une panne continue de sa centrale au gaz naturel qui contribue normalement à remplacer l’énergie de la centrale nucléaire inactive.

Jusqu’à présent, Énergie NB a seulement dit qu’une fuite a été découverte dans une partie du système non nucléaire de la centrale de Point Lepreau qui transporte la chaleur produite dans son réacteur vers les chaudières classiques de la centrale. Les chaudières produisent de la vapeur qui alimente les turbines de production d’électricité.

Cependant, Énergie NB a laissé entendre qu’une correction ne serait pas immédiate.

L’enquête et les évaluations sont en cours afin de déterminer la voie à suivre , a déclaré la société de la Couronne dans un communiqué jeudi.

La pire année de production depuis les rénovations

La centrale nucléaire de Point Lepreau est la plus lucrative productrice d’électricité chez Énergie NB. Mais avant la fermeture actuelle, elle connaissait sa pire année de production depuis la fin d’une rénovation majeure il y a une décennie.

En avril, une panne d’entretien qu'Énergie NB espérait limiter à 10 semaines s’est étirée à plus de 17 semaines.

Dans la preuve déposée auprès de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick en octobre, Énergie NB a révélé que cette panne prolongée a signifié qu’elle ne prévoyait produire que 4 millions de mégawattheures d’électricité à partir de la centrale de Point Lepreau cette année.

C’est un million de moins que l’an dernier et le plus bas depuis que l’usine a été remise à neuf en 2012, sur une période de quatre ans et demi.

La centrale de Bayside toujours en arrêt

De plus, la centrale au gaz naturel d’Énergie NB, à Bayside, à Saint-Jean, qui remplace parfois la centrale de Point Lepreau pendant les arrêts, demeure inactive après avoir subi une panne catastrophique l’hiver dernier.

Énergie NB prévoyait initialement un retour en service pour la centrale de Bayside cet automne, mais affirme maintenant qu’elle ne fonctionnera pas avant janvier.

La centrale électrique alimentée au gaz naturel de Bayside, à Saint-Jean, est hors service depuis bientôt un an. Photo : Roger Cosman/CBC

Cela forcera Énergie NB à remplacer au moins une partie de l’énergie produite à la centrale de Point Lepreau, dont le prix est normalement élevé pendant les mois d’hiver.

Dominique Couture, porte-parole d’Énergie NB, a déclaré dans un courriel que le service public utilisera nos interconnexions pour acheter de l’énergie au besoin .

Les coûts sont inconnus pour l’instant , a-t-elle écrit.

Des coûts de fermeture de 1 million $ par jour

Dans le passé, Énergie NB a déclaré que les fermetures de la centrale de Point Lepreau lui coûtaient 1 million $ par jour, mais cela sous-estime probablement les dépenses auxquelles elle fait face à cette période de l’année.

Les dirigeants d’Énergie NB soulignent depuis longtemps que l’exploitation efficace de la centrale nucléaire de Point Lepreau est la clé de sa santé financière.

La centrale devait fonctionner pendant 210 000 heures en pleine puissance pendant 27 ans après sa rénovation. Toutefois, à la fin de mars de cette année, elle avait enregistré 67 613 heures, soit un peu plus de 8000 heures de retard par rapport à l’horaire initial.

Les problèmes à la centrale de Point Lepreau cette année, y compris cette semaine, l’ont fait reculer de 1300 heures par rapport à l’objectif initial.

Chaque heure de production complète à la centrale de Point Lepreau génère environ 50 000 $ d’électricité à vendre.