Rio Tinto : des annonces dans la région « au courant de l’année prochaine »

En marge d'un événement de presse sur une entente avec les Innus de Mashteuiatsh, Sébastien Ross a indiqué que l'avenir de l'aluminium passe par le développement de métal à faible empreinte carbone.

La production qu’on fait dans la région ici est encore à hauteur de 1,2 million de tonnes et est assez stable depuis quelques années. On a (l’Usine) Arvida qui arrive à une fin de vie utile, comme vous le savez, en 2025. On a des projets de remplacement d’Arvida, mais on a aussi des projets de croissance dans un horizon d’à peu près 10 ans qui vont impliquer, je l’ai dit à plusieurs égards, Elysis en termes de projet de croissance. Donc on travaille à augmenter notre contribution malgré la fermeture annoncée d’Arvida , a mentionné Sébastien Ross lors d’un impromptu de presse.

C’est à l’Usine Alma qu’est construite actuellement l’unité de démonstration industrielle de la technologie Elysis. Rappelons que ce procédé permet de fabriquer de l’aluminium sans émission de gaz à effet de serre. Québec et Ottawa sont partenaires dans ce projet.

On travaille encore pour finaliser les études pour des cuves additionnelles pour AP60. Donc on a une vision pour la région et on va faire des annonces en temps et lieu au courant de l’année prochaine , a-t-il dit aussi, à propos des cuves précuites toujours utilisées qui sont plus polluantes que leur technologie de remplacement. Un scénario de 48 cuves additionnelles AP60 au Complexe Jonquière, en surplus des 38 existantes, a déjà été mis de côté.

Encore une fois, Rio Tinto a fait part de son intention de miser sur le caractère plus vert de sa production.

Là, ce qu’on entend, c’est qu’à partir de 2026 on pourrait avoir du métal de façon commerciale, mais peut-être pas une usine complète. C’est l’horizon d’Elysis qui va dicter un peu la suite, mais la croissance va se faire à partir d’Elysis. On a des ambitions de décarbonisation de nos installations, dont Vaudreuil entre autres, on voudrait avoir de l’alumine verte, donc c’est un peu ça les projets. On va les annoncer au courant de l’année prochaine de façon plus claire. Ça, ce n’est pas notre plan stratégique, mais on a des visées sur 10 ans , a-t-il élaboré.

L'alumine est produite à partir de bauxite qui est importée par bateau dans la région.

Peu d'impôts

Sébastien Ross a aussi été amené à réagir sur le reportage de La Presse qui affirmait que l’entreprise paie très peu d’impôts au Canada et au Québec pour sa division aluminium.

Sur le traitement fiscal, on a le même traitement fiscal que toutes les organisations et entreprises manufacturières au Québec ou au Canada. Il n’y a pas de différences à cet égard-là. On est très fier du retour qu’on donne à la société en termes d’emplois, en termes de taxes, en termes de redevances, donc on est très fier de notre position , a assuré le dirigeant.

L’entreprise possède des centrales qui lui permettent de produire son hydroélectricité grâce à des droits hydrauliques sur les rivières Péribonka et Saguenay. Alcan, achetée par Rio Tinto en 2007, avait pu garder la propriété de ses barrages lors de la nationalisation au profit d’Hydro-Québec dans les années 60.

Des craintes

Dans un autre ordre d’idées, la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, a été questionnée sur les craintes avancées par d’anciens cadres de Rio Tinto et Alcan comme quoi de l’hydroélectricité produite dans la région pourrait être utilisée pour décarboner d’autres installations de Rio Tinto au Québec.

Bien, pour le moment, ce scénario-là n’est pas sur la table, mais c’est certain que je surveille ça quand même. Mais on travaille très, très bien, vous le savez, je travaille avec le ministre de l’Économie, on travaille tous ensemble, mais en même temps, oui on a des barrages ici, on a Rio Tinto qui travaille avec Hydro-Québec, mais je crois vraiment qu’en 2023 va investir chez nous au Saguenay-Lac-Saint-Jean , a répondu la députée de Chicoutimi alors qu’elle procédait à une annonce à l’hôpital de Chicoutimi.

Avec la fermeture, en 2025, du Centre d’électrolyse ouest (CEO) au Complexe Jonquière, Rio Tinto pourrait se retrouver avec un surplus d’hydroélectricité. En entrevue avec Le Quotidien, Jacques Dubuc et Myriam Potvin, les représentants du groupe de retraités, disaient craindre que l’entreprise puisse, par la formule des échanges avec Hydro-Québec, approvisionner son usine de Sorel-Tracy de la division Fer et Titane, dans un projet de décarbonation.

Le 11 octobre, le gouvernement fédéral et l'entreprise Rio Tinto avaient annoncé un investissement conjoint de 737 M$ pour réduire les émissions polluantes de l'usine de l'entreprise située à Sorel-Tracy, au nord-est de Montréal. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, était présent à cette occasion.

