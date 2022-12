L’interconnexion pour le tramway coûtera plus de 200 M$

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ) a publié jeudi un appel de propositions pour la surveillance des travaux préparatoires et permanents de construction qui devront être effectués dans le secteur des échangeurs, au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Le projet consiste à mettre en place un corridor réservé au transport en commun sur l'avenue des Hôtels afin que les usagers de la Rive-Sud puissent effectuer une correspondance efficace avec le tramway de Québec au pôle d'échanges de Sainte-Foy .

Trois secteurs

Le chantier est divisé en trois secteurs : Laurier, route 175 et avenue des Hôtels. Les estimations faites pour chaque portion du chantier représentent une facture totale de 210 à 225 millions $.

Les travaux comprennent la reconstruction de la majorité des infrastructures du secteur, le réaménagement géométrique du réseau routier et l'ajout d'aménagements paysagers pour mettre les lieux en valeur.

La zone couverte par les travaux se situe entre la sortie du pont de Québec sur la Rive-Nord et la route de l'Église, à la hauteur du boulevard Laurier (archives). Photo : Radio-Canada

Le maître d’œuvre des travaux prévoit notamment de réaménager une partie du boulevard Laurier ainsi que la portion de l’avenue des Hôtels comprise entre l’Aquarium du Québec, au sud, et la rue Chambalon, au nord, en intégrant des voies réservées sur chaussée de béton pour le réseau de transport en commun.

Un pont d’étagement (dalle sur poutres en acier) sera également construit sur l’avenue des Hôtels, au-dessus de la voie ferrée du CN .

Estimation du coût des travaux d’interconnexion Estimation du coût des travaux d’interconnexion Secteur Coût estimé Laurier 75 M$ à 80 M$ Route 175 75 M$ à 80 M$ Avenue des Hôtels 60 M$ à 65 M$ Total 210 M$ à 225 M$

Des aménagements pour le transport collectif et actif seront aussi réalisés, dont la construction d’une piste cyclable entre le pont de Québec et l’avenue des Hôtels.

Les entreprises qui veulent participer à l’appel de propositions du MTQ ont jusqu’au 26 janvier prochain pour déposer une soumission.

Échéancier

Le devis accompagnant l’invitation à soumissionner ne précise pas de date de début ou de fin des travaux. Il est toutefois indiqué que la durée du contrat ne pourra excéder cinq ans suivant l’autorisation à débuter [sic] les travaux de surveillance .

Dans un communiqué de presse publié le 30 juin 2022, le Ministère mentionnait qu’un début des travaux en 2023 est visé .

Il y a un peu plus d’un an, le MTQ avait octroyé des contrats totalisant près de 20 millions $ à trois mandataires (une entreprise et deux consortiums) pour peaufiner sa vision du transport en commun entre Lévis et le futur pôle d’échanges du tramway dans le secteur Sainte-Foy.

Les travaux visent à assurer l'interconnexion du transport en commun entre Lévis et le futur pôle d'échanges de Sainte-Foy. Photo : Courtoisie/Ville de Québec

Construit en surface dans le quadrilatère encadré par l’avenue Lavigerie, la route de l’Église, le boulevard Laurier et le boulevard Hochelaga, le pôle d’échanges de Sainte-Foy vise à favoriser une interconnexion efficace et rapide entre le tramway, les réseaux d’autobus de Québec et Lévis ainsi que les modes de transport actifs (marche et vélo, entre autres).

Il comprendra une station de tramway, un bâtiment avec une zone d’attente, un espace intérieur chauffé, un stationnement pour vélos, des services d’informations et de billetterie ainsi que des toilettes.

Les connexions se feront au même endroit et sur un même niveau, ce qui réduit considérablement la distance de marche et la durée des correspondances , précise-t-on sur le site d’information du projet de tramway.

Point de discorde

Lors de son arrivée au pouvoir en 2018, le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) avait rendu la contribution financière de Québec au projet de tramway conditionnelle à l’interconnexion avec le troisième lien et le réseau d’autobus de la Société de transport de Lévis.

Au cours des dernières années, le gouvernement Legault a entretenu un certain flou concernant le financement des travaux d’interconnexion, affirmant tantôt qu’ils devaient être réalisés à même l’enveloppe de 1,8 milliard $ promise par Québec, tantôt le contraire.