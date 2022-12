La formation, élément clé pour la sécurité des jeunes au travail

Alors que l’avis du Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre (CCTM) recense une hausse importante du nombre de blessures au travail chez les enfants de moins de 14 ans, les employeurs nord-côtiers disent avoir la formation des jeunes à cœur pour éviter les accidents.

L'avis du CCTM fait état d'une hausse des accidents de travail de 392 % pour les jeunes de 14 ans et moins, et de 221 % pour ceux de 15 ans seulement, depuis 2012.

Sur la Côte-Nord, un employeur prend au sérieux l'enjeu de la sécurité des jeunes au travail. Le propriétaire du bistro La Marée Haute, à Baie-Comeau, Carl Beaulieu, ne recense aucun accident chez ses jeunes employés. D’après lui, la qualité de la formation est primordiale afin d'éviter les accidents.

On associe toujours une personne plus jeune, moins expérimentée, avec une personne qui est là depuis deux ou trois ans, donc elle est toujours encadrée. C'est un peu la façon dont on travaille quand ils arrivent. Les jeunes sont accompagnés au moins une semaine , explique-t-il.

La fréquentation scolaire, un enjeu

L'avis du CCMT soulève aussi des questions concernant la fréquentation scolaire. Il est désormais établi qu'au-delà d'un certain nombre d'heures par semaine, soit entre 15 et 17 heures, la réussite scolaire des jeunes peut être affectée.

La directrice de La Sphère, un organisme qui vise entre autres à soutenir les jeunes dans leur réussite scolaire, Marie-Claude Lapierre, explique d'ailleurs que le travail peut avoir de nombreux impacts dans la vie des jeunes.

Il y a des impacts notamment au niveau de la fatigue. C'est ce qu'on remarque sur le terrain, celle des jeunes qui travaillent souvent le soir est plus élevée , soutient-elle.

C'est d'ailleurs à la suite à de l'avis du CCMT que le ministre du Travail, Jean Boulet, a annoncé un peu plus tôt cette semaine vouloir déposer un projet de loi visant à réglementer le travail des enfants.

Ce dernier compte déposer un projet de loi lors de la prochaine session parlementaire, et espère qu'il soit adopté avant l'été 2023.

