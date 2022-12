Des petites entreprises en difficulté face aux coûts de livraison de Postes Canada

C'est le cas du magasin Pretty Clean Shop, dans le centre-ville de Toronto, qui vend des produits ménagers et d'entretien. Selon sa propriétaire, Miriam Juarez, la livraison d’une commande en dehors de la province peut coûter jusqu’à 40 dollars; des frais au-delà de ses moyens, dit-elle.

Plusieurs fois, nous avons dû appeler nos clients pour annuler leur commande parce que nous ne pouvons pas nous permettre de payer les frais de livraison , raconte la propriétaire, qui dit être terrifiée par cette situation.

C’est frustrant, car nous sommes reconnaissants auprès de nos clients qui viennent vers nous et nous soutiennent avec leurs achats, mais en même temps nous sommes effrayés par l’impact [de ces grosses livraisons] sur nos affaires.

Miriam Juarez ajoute avoir cessé de faire de la publicité pour ses produits en dehors de certaines régions en Ontario et au Québec, parce que c’était trop cher pour nous de faire la publicité, de conclure la vente et d'envoyer la commande en dehors de ces régions , explique-t-elle.

Même lorsque le client dépense entre 15 et 22 dollars en moyenne pour un envoi de commande, nous payons tout de même, car le coût de la livraison est supérieur à ce que débourse le client , prévient Mme Juarez.

« La réalité, c'est qu'on perd toujours de l'argent. » — Une citation de Miriam Juarez, propriétaire de Pretty Clean Shop

La propriétaire du magasin, qui effectue entre 30 et 50 livraisons chaque semaine à l’extérieur de Toronto, affirme ne pas avoir d'autres options que d'utiliser les services de Postes Canada, car les autres compagnies [de livraison] sont aussi chères , observe-t-elle avec regret. Elle concentre donc ses efforts sur les livraisons locales et les ventes en magasin, par crainte de perdre de l’argent.

Des prix aberrants

De son côté, Tiphaine Quach est propriétaire de l’entreprise Cachette Secrète, qui crée des livres souvenirs pour enfants et des journaux de grossesse. Alors qu'elle effectue entre 6 et 10 livraisons par semaine avec Postes Canada, elle a choisi pour des raisons stratégiques et marketing d’inclure le prix de la livraison dans le prix de vente. Je rogne sur ma marge et mon business est moins rentable à mesure que les mois passent, donc c'est pas super viable dans le temps , constate l’entrepreneuse.

Pour l'envoi d’un livre de taille classique en Ontario ou au Québec, Tiphaine Quach paye entre six et sept dollars, alors que le prix varie dans les autres provinces. J’ai envoyé deux livres à Vancouver et ça m'a coûté presque 25 dollars , raconte la jeune femme qui juge le prix vraiment excessif .

« Les prix sont complètement aberrants. Ça me coûte moins cher d’envoyer un livre à New York depuis la France que depuis Toronto. » — Une citation de Tiphaine Quach, créatrice de l'entreprise Cachette Secrète

Tiphaine a déboursé un peu moins de neuf dollars pour envoyer un livre à New York depuis la France, alors que ça lui coûte 20 dollars depuis Toronto.

L'entrepreneuse pensait que Postes Canada était l’option la moins chère et la plus fiable, mais je me dis que je vais devoir me tourner vers d'autres fournisseurs , dit-elle, ajoutant qu’elle n'avait pas conscience de ces prix-là lorsqu'elle a lancé son entreprise.

Pour des raisons de rentabilité, Tiphaine Quach dit être en train de réévaluer pour savoir comment gagner de l'argent tout en proposant des prix attractifs à ses clients.

Selon elle, la situation sera certainement d'augmenter les prix de vente, donc de perdre en compétitivité .

Les petites entreprises face au géant

Pour sa part, le directeur général de la Fédération des gens d'affaires francophones de l’Ontario (FGA), Richard Kempler, rappelle que les gens ont pris l'habitude pendant la pandémie d'acheter en ligne, mais qu'ils n'ont qu'un seul point de repère avec Amazon qui a une puissance de frappe extraordinaire et qui permet de livrer sept jours sur sept extrêmement rapidement .

Face à ce géant de la vente au détail en ligne, Richard Kempler estime que les petites entreprises ne sont pas bien outillées. Une hausse [des tarifs] de Postes Canada est terrible pour elles , dit-il en rappelant que la société Flagship est là pour aider les petites entreprises à combattre à peu près à armes égales avec les gros expéditeurs . Ce comparateur de prix en ligne permet en temps réel de choisir le meilleur service au meilleur prix et le plus rapide, ensuite l'entreprise vient chez vous prendre le colis et le livrer , explique M. Kempler.

En racontant une anecdote personnelle, le directeur général de la FGA se souvient qu’un colis de Postes Canada a mis quatre jours pour arriver à destination de Mississauga à Toronto. Aujourd'hui, au 21e siècle, ce n’est plus acceptable . Pour lui, ajouter les surcharges de carburant au prix de la livraison c'est comme rajouter du sel sur les plaies .

C’est la double peine de ne pas être livré assez rapidement et en plus avec des taux qui augmentent .

Indignation du NPD

Le Nouveau Parti démocratique déplore que le gouvernement libéral autorise Postes Canada à imposer 40 % de plus . Le chef du NPD, Jagmeet Singh, demande à Justin Trudeau d’annuler la taxe de Noël de Postes Canada avant la ruée des fêtes .

Le coût de la vie des Canadiens a déjà explosé. C'est le travail du gouvernement fédéral d'aider, pas d'empirer les choses , soutient le chef du NPD .

Pour sa part, Postes Canada explique que la hausse des prix est une pratique courante dans l'industrie. Ces suppléments ont été mis en place en réponse à la fluctuation des prix du carburant et de leurs répercussions importantes sur les coûts d’exploitation , explique la société canadienne.

Nous comprenons l’incidence que cela peut avoir sur la clientèle; nous nous efforçons donc de refléter les tarifs actuels. Nos suppléments sont basés sur le prix moyen du carburant diesel au Canada , ajoute-t-elle.

Richard Kempler souligne toutefois que nous sommes dans un contexte de pandémie, de manque de main-d'œuvre et de conflits géopolitiques. On cumule les handicaps, ne jetons pas la pierre uniquement à Postes Canada. C’est tout l’environnement macroéconomique qui est bouleversé , conclut-il.

Avec les informations de Mirna Djukic