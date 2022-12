Tramway à Gatineau : les discussions en coulisses s’activent

Le projet de tramway de la Société de transport de l'Outaouais (STO) s'est retrouvé au cœur des discussions lors d'une rencontre entre les cabinets de la mairesse de Gatineau et celui de la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, cette semaine.

Cet échange fait suite à un premier entretien entre France Bélisle et Geneviève Guilbault. Les deux élues ont convenu de se reparler de ce dossier avant la période des Fêtes.

L'attaché de presse de Mme Guilbault, Louis-Julien Dufresne, indique également que la ministre est constamment en contact avec la députée de Hull, Suzanne Tremblay, ainsi que le ministre régional, Mathieu Lacombe, à ce titre .

Une autre rencontre est d'ailleurs prévue la semaine prochaine, entre le ministre fédéral de l'Infrastructure, Dominic LeBlanc, et son homologue provincial au Québec, Jonatan Julien. Les deux ministres devraient discuter du projet du tramway à Gatineau.

Le gouvernement du Québec s'est déjà engagé à financer 60 % du projet, alors que le gouvernement fédéral n'a toujours pas confirmé son financement. Ce projet de transport a été évalué à quatre milliards de dollars.

Le président de la STO , Jocelyn Blondin s'est dit encouragé de constater des percées dans le dossier et espère qu'elles permettront de faire avancer le projet davantage. M. Blondin souhaite également que les derniers développements se soldent par une confirmation du financement de la part du gouvernement fédéral.

On voit que ça avance, c'est positif , a-t-il indiqué à l'issue de la dernière réunion du conseil d'administration de la STO, jeudi.

« Nous, on avait dit qu'on attendait une annonce après les Fêtes et ça regarde bien. » — Une citation de Jocelyn Blondin, président de la STO

Le mois dernier, la mairesse de Gatineau, France Bélisle s'est d'ailleurs montrée impatiente devant la lenteur avec laquelle Ottawa traite le dossier. Mme Bélisle a également évoqué la possibilité de revoir le projet.

Ce que nous souhaitons, c'est le financement dont on a besoin pour clarifier la situation , a lancé la mairesse, dans une entrevue accordée à Radio-Canada la semaine dernière. Le gouvernement du Québec a dit qu'il serait présent et ce dont on a besoin, c'est d'avoir le gouvernement fédéral qui embarque , a-t-elle conclu.

Avec les informations de Nathalie Tremblay