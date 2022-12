Boisé rasé : Marchand rejette la responsabilité sur l’opposition

C’est une décision qui a été prise il y a longtemps et qu’on ne fait qu’appliquer , s’est défendu Bruno Marchand jeudi, en marge de la séance du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).

Sommaire décisionnel à l’appui, le maire a expliqué que la vente du terrain situé dans le Parc technologique du Québec métropolitain avait été conclue en mars 2021. La Ville n’aurait donc pas eu le choix de permettre l’abattage des arbres en début de semaine, ce qui a soulevé l’indignation des résidents du secteur.

Le promoteur n’a pas acheté le terrain pour le garder boisé, c’est un parc industriel! , s’exclame Bruno Marchand.

« Quand l’opposition fait ce qu’elle fait en s’en lavant les mains, alors qu’elle est la coupable et qu’elle a signé ce sommaire-là, il y a quelque chose de dégueulasse. »

Mercredi, la présidente de l’arrondissement Les Rivières, Alicia Despins, ne s’était pas gênée pour accuser le maire de tenir un discours vert, mais d’en faire bien peu pour protéger les boisés à Québec.

Peu intéressés par la joute politique à l’hôtel de ville, les citoyens de la rue Joinville exigent que la portion du boisé encore intacte soit protégée.

Selon eux, les arbres agissent comme un écran indispensable depuis des décennies entre le quartier résidentiel et le parc technologique.

S’ils font la même chose que ça, j’appelle ça un carnage! , s’indigne France Morin, une résidente du secteur.

« C'est important aussi pour nos enfants. On est venu habiter dans un quartier où y avait des arbres, de gros arbres et de la verdure. On a choisi ce quartier-là pour ça! »