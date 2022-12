Des arts pas comme les autres à l’École régionale Notre-Dame-de-Lourdes au Manitoba

Le cours d’art est un programme d’imprimerie et d’infographie.

Ce cours a été créé il y a 5 ans avec l’aide du Bureau d’éducation en français et la Division scolaire franco-manitobaine ( DSFM ).

Il s’agit du seul et unique cours du genre dispensé dans le réseau de la DSFM afin d’offrir un cours d’art qui sorte de l’ordinaire.

« C'est un vraiment bon cours. C'est rare d'avoir ce cours ici et je me trouve chanceuse de pouvoir explorer ce cours. » — Une citation de Janique Plourde, élève en 12e année

Le programme a notamment pu être créé, car l’École possédait déjà du matériel d’imprimerie et l’enseignante chargée du programme, Valérie Talbot, a suivi des études en imprimerie et infographie à Montréal.

Valérie Talbot enseigne les arts de l'infographie et de l'imprimerie aux élèves de la 9e à la 12e année à l'École régionale Notre-Dame-De-Lourdes. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Dans ce cours, les élèves apprennent à manipuler des machines d’imprimerie ainsi que les logiciels de conception sur une vingtaine d'ordinateurs mis à leur disposition : Photoshop, Illustrator, In Design, Imovie n’ont plus de secret pour eux.

Une synergie entre l’École et la communauté

Les communautés environnantes telles que Saint-Claude, Somerset, Swan Lake connaissent ce programme et passent commande directement auprès de l’École qui travaillent pour plusieurs clients et les facturent.

En outre, les élèves produisent régulièrement des supports pour la DSFM et pour les enseignants de l’École Notre-Dame-de-Lourdes.

On peut imprimer des cartes de visite, on crée de nouveaux logos, on imprime de grandes affiches pour les clients, on crée des livres de recettes […] ça donne une variété aux élèves , précise Valérie Talbot.

Un des élèves de la 12e année travaille sur la conception de logo pour une équipe de hockey. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Quand les jeunes se promènent dans la communauté et qu’ils voient le logo qu'ils ont créé sur le camion, ils sont très fiers , ajoute l’enseignante et directrice adjointe de l’École régionale Notre-Dame-de-Lourdes.

Des élèves sortent de l’École avec des compétences professionnelles

Les cours sont obligatoires en 9 e et 10 e année puis deviennent des options en 11e et 12e année.

Ce cours d’art offre ainsi la possibilité d’avoir directement un métier tout de suite en sortant de l’école.

Techniquement, si les élèves suivent ce cours intégralement, ils ont 4 ans d'expérience dans le domaine d'infographie et d'imprimerie , explique Valérie Talbot.

On essaie autant que possible que les projets qu’ils font se réalisent dans la vraie vie. C'est très concret , poursuit l’enseignante.

Les élèves de la 10e année s'installe dans leur salle d'infographie et vont bientôt démarrer leur cours de graphisme sur Photoshop. Ils travaillent présentement sur une retouche d'image. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Et les jeunes ont conscience de cette chance qui s’offre à eux.

Je veux me développer dans le côté créatif, alors l'infographie m'aide beaucoup et ça me prépare pour le futur , confie Kenza Ouihya, élève en 10 e année.

Un enseignement qui développe la créativité et l’esprit critique

Mme Talbot note également que ses élèves apprécient surtout le côté créatif qu’offre le programme.

Ils ont vraiment une intelligence neuve et leur créativité me surprend beaucoup. Au début du cours, ils me disent qu’ils ne sont pas créatifs. Je leur réponds que c'est faux, que tout le monde l'est en soi. Et puis je pense que vers la fin, ils en prennent conscience , dit Valérie Talbot.

Avant, je ne me trouvais pas assez bonne, et maintenant je me rends compte que j'ai beaucoup amélioré mes talents pour l’art , confie Janique Plourde, élève en 12 e année.

Des élèves de 12e année travaille sur le logiciel Illustrator. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Au-delà de l’aspect créatif, les élèves apprennent à développer leur esprit critique.

Il y a le côté de droit d'auteur qui entre en ligne de compte. On passe du temps en 9e année à se demander ce qu’on a le droit de faire ou de ne pas faire en termes de droit, d’image et de règlement , explique Valérie Talbot.

Au-delà de la question du droit à l’image, les élèves découvrent aussi le pouvoir de l’image.