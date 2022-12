Manifestation à l’hôtel de ville de Winnipeg pour exiger une fouille de tous les dépotoirs

Une quinzaine de personnes étaient présentes. Certaines, vêtues de vêtements aux couleurs militaires et de drapeaux de la Mohawk Warrior Society, se sont massées devant l'entrée de l’édifice municipal pour en bloquer les accès.

Les portes étaient verrouillées, tandis que les élus étaient réunis pour une rencontre régulière du conseil municipal.

Les manifestants réclament que des fouilles aient lieu au dépotoir Prairie Green, à l'extérieur de Winnipeg, où se trouveraient les restes de Morgan Harris et de Marcedes Myran, deux femmes autochtones qui ont été tuées le printemps dernier à Winnipeg par un tueur en série présumé.

Ils exigent également que des fouilles aient lieu dans la décharge du chemin Brady.

Une des filles de Morgan Harris, Elle Harris, soutient l'engagement fédéral pour financer une étude de faisabilité pour une recherche dans le dépotoir de Prairie Green, mais elle entretient peu d'espoir.

Ils sont blancs, nous sommes autochtones. Ils se fichent de nous. Ils disent qu'ils se soucient de nous, mais ils ne le font pas. S'ils se souciaient de nous, nous n'aurions pas à venir manifester pour retrouver les corps de nos mères , a-t-elle lancé.

« Je vous gage que si elles n'étaient pas autochtones, mais blanches, elles seraient recherchées immédiatement. » — Une citation de Elle Harris, fille de Morgan Harris

Elle Harris, fille de Morgan Harris, déplore que des recherches ne soient pas lancées immédiatement pour retrouver le corps de sa mère, victime d'un tueur en série présumé. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Elle Harris affirme que sa famille ne peut pas tenir de funérailles correctes sans le corps de sa mère.

Elle ajoute être anxieuse depuis qu'elle a appris la mort de sa mère et dans la peur constante.

On ne devrait pas avoir à penser que si on déambule dans les rues on va se faire enlever. Maintenant que je suis connue comme la fille de Morgan Harris, j'ai encore plus peur.

Dimanche, la famille de Morgan Harris et plusieurs dizaines de militants autochtones ont établi un barrage routier pour bloquer l'accès à la décharge du chemin Brady, au sud du périmètre de Winnipeg.

Ils appelaient alors tous les ordres de gouvernement à rechercher les restes des personnes disparues dans toutes les décharges de la capitale manitobaine.

D’autres groupes militants manifestaient eux aussi près du dépotoir de Prairie Green, sans pour autant en bloquer les accès.

L'audience de préparation du procès du tueur en série présumé repoussée

Le tueur en série présumé de quatre femmes autochtones, soit Rebecca Contois, Marcedes Myran, Morgan Harris et une femme non identifiée à qui la communauté a donné le nom de Mashkode Bizhiki'ikwe, ou Buffalo Woman, ira directement en procès.

Son audience préparatoire en vue du procès initialement prévu le 13 janvier est reportée au 9 février 2023 en raison de la complexité et du volume d'informations impliquées dans l'affaire , a entendu la Cour, jeudi.

L'avocat de Jeremy Skibicki dit avoir reçu 10 téraoctets d'informations plus tôt ce mois-ci. Il pourrait y en avoir davantage à venir, précise-t-il.

Leonard Tailleur a demandé la nomination d'un juge responsable de la gestion de l'instance pour aider à déterminer les délais et à relever les défis uniques de l'affaire.

Le juge de la Cour du Banc du Roi, James Edmond a accepté la requête.

M. Tailleur soutient que son client a l'intention de plaider non coupable aux quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré auxquels il fait face.

Avec les informations d'Anne-Charlotte Carignan, Victor Lhoest et Holly Caruk