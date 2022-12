Un porc-épic albinos sauvé dans le nord-ouest de la C.-B.

Le refuge n'avait pas sauvé beaucoup de porcs-épics depuis sa mise en service en 1989 et celui-ci est unique.

La gérante et co-fondatrice du refuge Angelika Langen dit que Coconut a été amené au refuge après des appels de résidents de Smithers qui avaient repéré l'animal en train de mâcher des tuyaux hydrauliques et des câbles électriques chez eux au cours de la fin de semaine.

Maintenant, il ou elle va rester avec nous pendant quelques mois et bénéficier d'un service de chambre , peut-on lire dans une publication sur la page Facebook du refuge pour animaux. L'équipe n'a pas été en mesure de déterminer le sexe en raison des épines acérées de l'animal.

L'albinisme, une maladie rare chez les porcs-épics

Ken Otter, professeur en sciences de l'écosystème de l'Université du Nord de la Colombie-Britannique, à Prince George, affirme que Coconut est albinos.

Les yeux roses de l'animal sont, selon lui, souvent associés à l'albinisme, une mutation génétique causée par une enzyme défectueuse qui empêche l'animal de produire de la mélanine. [La mélanine] affecte la coloration de vos yeux, et elle se dépose également dans les cheveux et crée des couleurs plus foncées dans les cheveux.

Le professeur souligne que la probabilité qu'un mammifère comme un porc-épic développe l'albinisme est extrêmement faible, allant d'un sur 20 000 à un sur un million.

Il distingue également l'albinisme du polymorphisme des couleurs, un phénomène génétique où la mélanine se dépose dans la peau et les yeux de l'animal, mais pas dans sa fourrure.

Des animaux populaires

Coconut et les quelques autres porcs-épics, que la Northern Lights Wildlife Society a sauvés, sont très populaires auprès d’Angelika Langen et ses coéquipiers. Nous les adorons. Ce sont des animaux très mignons avec lesquels il est facile de travailler et ils ont une personnalité très marquée, ce qui est très amusant lorsqu'on travaille avec.

Elle ajoute que Coconut semble actuellement en bonne santé, mais le sanctuaire animalier a prévu de le garder pendant l'hiver et n'a pas décidé quand le relâcher dans la nature.

Je ne sais pas [quelle] est leur espérance de vie par rapport aux autres , dit-elle. Je vais devoir faire des recherches pour savoir comment cela se passe, et nous déciderons à partir de là quand ce sera le moment de le libérer.

Mme Langen demande aux habitants de la vallée de Bulkley d'appeler la Northern Lights Wildlife Society pour obtenir de l'aide s'ils aperçoivent un porc-épic dans leur voisinage.

Avec les informations de Winston Szeto