Le volume d’ordures domestiques en forte hausse à Saguenay

Selon le président de la Commission environnement et développement durable, Jimmy Bouchard, en raison de la pandémie, les habitudes de consommation des contribuables ont changé.

La quantité d’ordures ménagères continue d'augmenter malgré le fait que la Ville ait retranché 13 collectes des poubelles en raison de l'implantation des bacs bruns à l'automne 2022.

Les citoyens paieront cinq dollars de moins en 2023 pour la cueillette des ordures. L’économie aurait pu être beaucoup plus importante si les matières destinées à l’enfouissement n’avaient pas connu une aussi forte hausse.

Si tous les astres avaient été alignés avec moins de tonnage à l’enfouissement et un prix du carburant raisonnable, on aurait été en mesure de baisser la tarification de beaucoup plus que 5 $ parce qu’on transfère quand même une bonne partie du tonnage à la matière organique (bacs bruns). On s’attend à 7000 à 10 000 tonnes par année qu’on va réussir à détourner de l’enfouissement, donc ça représenterait quelque chose comme un million de dollars de moins , a expliqué M. Bouchard, à l’issue d’une séance extraordinaire du conseil municipal visant à adopter les règlements découlant des mesures annoncées lors du dépôt du budget.

À lire aussi : Internet et confinement ne font pas si bon ménage pour l’environnement

La mairesse attend d’importants investissements

Lors d'une mêlée de presse tenue après l’assemblée publique, la mairesse Julie Dufour a dit prévoir d'importants investissements à Saguenay à partir de l'an prochain dans la filière des piles et des métaux précieux.

La prochaine région à développer est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous pouvez penser à tout ce qui aurait besoin d’un port en eau profonde et je vais m’assurer personnellement avec les membres du conseil et Promotion Saguenay qu’on est capable de faire du développement économique en respectant le développement durable , a-t-elle martelé.

Elle commentait alors la formation d’une équipe de prospection économique au sein de la société Promotion Saguenay. Selon la mairesse, des entreprises de calibre mondial lorgneraient la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Saguenay.

Elle est d’avis que sa récente mission économique en Corée rapportera des dividendes et que les investissements de 117 millions de dollars pour le développement de la ZIP que s’est engagé à verser le gouvernement de François Legault.

Enfin, la mairesse a laissé entendre, en réponse à une question du conseiller de l’Équipe du renouveau démocratique, Marc Bouchard, qu’une annonce importante sera livrée par la Ville concernant l’avenir du Centre Georges-Vézina.

Elle a aussi expliqué que Saguenay est en attente de subventions gouvernementales pour réaliser des travaux de réfection majeurs à la Pulperie de Chicoutimi.