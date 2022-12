Soulagement des centres de crise après la bonification de leur financement

Cet investissement permettra de maintenir l'offre de service de ces centres qui répondent aux besoins psychosociaux des personnes en situation de crise.

Cette annonce est un soulagement pour le Regroupement des services d’intervention de crise du Québec.

La directrice générale, Roxane Thibeault, indique que plusieurs organismes membres ont dû réduire ou interrompre leur offre de service à la population en raison du départ de professionnels vers le réseau public de la santé, qui fait concurrence aux centres de crise.

Cette annonce vient donc à point, selon elle.

Roxane Thibeault rappelle que les centres de crise viennent compléter le réseau de la santé.

On savait qu'on faisait partie de la solution afin de désengorger les urgences. Avec la rareté de main-d'œuvre, on réalisait de plus en plus une difficulté à maintenir nos services. On faisait face à des bris de services , explique-t-elle.

Un soulagement partagé au Bas-Saint-Laurent

Le soulagement est partagé par les deux centres de crises du Bas-Saint-Laurent, qui sont membres du Regroupement des services d’intervention de crise du Québec.

Pour Valérie Quimper, directrice générale du Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent, situé à Rimouski, c’est un bon départ .

C’est une belle reconnaissance de ce que nos organisations font sur le terrain, et de l’utilité des centres de crise pour déployer des services de première ligne en santé mentale , explique-t-elle.

Le service d'hébergement d'urgence de l'organisme couvre les MRC de La Matanie, de La Mitis, de La Matapédia et de Rimouski-Neigette et reçoit chaque année quelque 300 personnes en crise.

L’organisme opère aussi la ligne de prévention du suicide au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et reçoit entre 13 000 et 15 000 appels par an, soit environ 30 par jour d’appel, selon la directrice générale.

Conserver l'expertise

Cette bonification du financement récurrent permettra aux centres de crise d’être plus attractifs sur le marché du travail et de conserver ainsi leur expertise, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.

On a des équipes d'intervenants qui sont super spécialisées en intervention auprès des gens en crise, auprès des gens qui ont des idées suicidaires. Ces équipes ont une expertise propre et le recrutement et la rétention de ces personnes étaient un enjeu , indique Valérie Quimper.

Du côté de la Bouffée d’air du KRTB , qui est situé à Rivière-du-Loup, la rétention et le recrutement du personnel représentent aussi un casse-tête pour la directrice de l’organisme.

Selon Hélène Chabot, ce financement supplémentaire devrait aider son organisme à consolider et améliorer son offre de service à la population.

Les besoins de la population sont immenses. Nos intervenants doivent toujours être très à jour dans les formations. Être capable aussi d'offrir des services d'intervention la nuit, pas seulement des gardiens de nuit, c’est très important.

« C’est le 24/7 qui était le plus menacé et on n’arrivait pas non plus à rouler 12 mois par année. » — Une citation de Hélène Chabot, directrice de la Bouffée d’air du KRTB

En Gaspésie, l’absence d’un centre de crise regrettée

Il n’y a aucun centre de crise membre du Regroupement des services d’intervention de crise du Québec en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Ce sont principalement les organismes communautaires de la région avec un mandat plus large que l’intervention de crise qui prennent en charge les personnes en crise, en collaboration avec le CISSS de la Gaspésie et le CISSS des Îles

À Gaspé par exemple, l'Accueil Blanche-Goulet prend en charge des personnes en crise, des personnes avec des pensées suicidaires, même si ce n'est pas sa mission principale.

La majorité des gens qui se présentent ici sont en situation de crise, soit qu’ils n’ont pas de logement, soit qu’ils sont en train de vivre un conflit conjugal ou familial. Il y en a aussi là-dedans qui ont des pensées suicidaires , raconte la directrice de l’organisme, Pauline Curadeau.

Celle-ci constate d'ailleurs que son organisme doit compenser l'absence d'un centre de crise en Gaspésie.

C’est un peu dommage qu’il n’y en ait pas comme tel en Gaspésie parce qu’un centre de crise va travailler spécifiquement sur la crise. Nous, on en fait, mais ce n’est pas notre spécialité, c’est plutôt l’intervention sur la détresse psychosociale , indique-t-elle.

Pas de ventilation encore annoncée

On ignore pour le moment la ventilation par région et par centre de crise de ce financement additionnel de 5 millions de $.

Ce sont les Centres de santé et de services sociaux (CISSS) qui auront la tâche de répartir les sommes allouées aux différents organismes de leur territoire.

Il a été impossible de rejoindre ni la direction du Centre de prévention du suicide Côte-Nord, situé à Baie-Comeau, ni celle de l’Âtre Sept-Îles.

De son côté, le CISSS de la Côte-Nord n’avait pas d’information sur l’annonce, et a donc refusé notre demande d’entrevue.

Avec la collaboration de Zoé Bellehumeur