De passage à Paris mardi, la ministre des Finances du Canada annonçait en grande pompe 115 millions de dollars pour aider l’Ukraine à rebâtir son réseau électrique.

Cet argent viendra des tarifs douaniers de 35 % perçus par le Canada sur les importations en provenance de la Russie et du Bélarus.

Or, il s’avère que des agriculteurs canadiens financeront indirectement, et malgré eux, une bonne partie de ce montant. Ottawa estime à 34,1 millions de dollars les droits de douane perçus sur les engrais russes et bélarusses depuis l’imposition de ses sanctions. Cela représente 30 % des 115 millions promis mardi dernier.

Les agriculteurs ont l’impression que cet argent a été puisé directement dans leurs poches.

Ils n’ont rien contre les sanctions envers la Russie ni l’aide à l’Ukraine, mais on ne peut pas le faire sur le dos des producteurs , souligne le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Québec, Martin Caron.

La vice-première ministre du Canada lors de son passage à Paris le 13 décembre, où son aide à l'Ukraine a été annoncée. Photo : Associated Press / Lewis Joly

Les agriculteurs du Québec et de la région atlantique ont été surpris et frappés de plein fouet  (Nouvelle fenêtre) en mars dernier quand le Canada a annoncé son régime de sanctions.

Dans l’est du Canada, les producteurs dépendent largement des engrais azotés en provenance de la Russie et du Bélarus. Leurs achats étaient déjà faits quand le couperet est tombé.

On était pris en otage , se rappelle Martin Caron. Il a fallu payer ces frais de 35 %, sachant en plus que le coût des engrais avait doublé.

Le président de l' UPA souligne que les producteurs de l’Est canadien sont désavantagés par ces mesures punitives. Les agriculteurs de l’Ouest ont accès à d’autres sources d’approvisionnement, alors que ceux des États-Unis n’ont eu à payer aucun tarif.

L’ UPA demande un programme spécial d'indemnisation destiné aux agriculteurs de l’est du pays de la part du gouvernement fédéral.

« On a besoin d’un soutien beaucoup plus élevé, parce que cela a eu des impacts majeurs sur nos entreprises, sachant que nous sommes les seuls en Amérique qui ont eu à payer ces coûts. » — Une citation de Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles

Les agriculteurs de l'est du Canada dépendent des engrais azotés en provenance de la Russie. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

La porte est ouverte

La ministre des Finances semble avoir entendu leur appel. Je comprends très bien la situation et ce n'est pas la faute de ces producteurs agricoles , a-t-elle reconnu en mêlée de presse à Ottawa, jeudi.

La porte est ouverte pour des indemnisations, assure Chrystia Freeland. Selon nos informations, Ottawa aurait l’intention de remettre en entier le montant de 34,1 millions aux agriculteurs touchés dans l’est du Canada. Toutefois, le chemin pour y arriver est complexe.

Les producteurs agricoles cherchent à obtenir une compensation directe, alors qu’Ottawa souhaite plutôt verser l’aide financière dans le cadre de programmes existants. Des discussions sont en cours avec le bureau de la ministre de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau.

« C'est un travail qu'on doit faire en étroite collaboration avec les producteurs agricoles. La volonté existe de notre côté. » — Une citation de Chrystia Freeland, ministre des Finances et vice-première ministre du Canada

Toutefois, la ministre Freeland ne s’avance pas sur un échéancier.

Les agriculteurs réclament des réponses au plus vite, puisque le moment est déjà venu d’acheter les engrais pour la prochaine saison des récoltes.

Pour absorber l’augmentation des coûts des intrants, Ottawa avait déjà ajusté son programme de paiements anticipés. La valeur de la réduction des frais d'intérêt est estimée à 69 millions de dollars sur deux ans pour les agriculteurs.

Le Canada est le seul pays du G7 à imposer des tarifs sur les engrais russes. Le secrétaire général des Nations unies décourage cette pratique, pour éviter d’empirer la crise alimentaire mondiale.