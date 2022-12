Un programme porteur d’espoir pour les personnes vulnérables à Gatineau

Dans un motel au coeur de Gatineau, l'espoir est permis. Le Montcalm est maintenant un hébergement d'urgence pour le refuge du Gîte ami. C’est aussi là que se met en place le Programme accompagnement justice et intervention communautaire (PAJIC), auquel la Ville de Gatineau a adhéré récemment.

Éric St-Jean sort de prison. Radio-Canada l’a rencontré au motel Montcalm. Il a décidé de participer au programme PAJIC , car il compte bien mettre derrière lui une vie parsemée de larcins. Il cumule sept mois et demi de détention, mais surtout, il a à son passif des milliers de dollars en contraventions impayées. Des dettes qui le suivent comme un boulet.

Éric St-Jean est «soulagé» de pouvoir compter sur le PAJIC pour se libérer de dettes de quelques milliers de dollars liées à des contraventions en tout genre. Photo : Radio-Canada

Il habite maintenant le motel Montcalm, et a décidé d’adhérer au programme PAJIC afin de reprendre le contrôle sur sa vie, et surtout sa santé financière et juridique.

« J'en ai pour 3500-4000 $ en tout, avec les frais et tout ça. Je NE mange pas bien, je ne dors pas bien. [...] Je suis à faible revenu, je suis sur le bien-être social, j'ai juste 600 $ par mois. » — Une citation de Éric Saint-Jean

Le programme est une collaboration du Gîte Ami, de la Cour municipale de Gatineau, du percepteur d’amendes et du département d'affaires juridiques de la Ville. Danny Ladouceur, qui vient tout juste de compléter sa technique policière, est depuis quelques semaines l’intervenant qui s’occupe du programme.

Danny Ladouceur est intervenant pour le PAJIC. Photo : Radio-Canada

Ensemble, on va bâtir une plan d'intervention avec des objectifs que la personne va établir elle-même. Ça peut être par rapport à la consommation, avec [la recherche d’un logement], ou en rebâtissant des liens familiaux. Tout élément de cheminement peut faire partie de la solution , souligne M. Ladouceur.

Éric Saint-Jean, lui, a décidé de chercher un logement et faire du bénévolat. Des objectifs qui devront ensuite être entérinés par le tribunal.

Ça m'enlève un fardeau sur mon dos, ça m'aide beaucoup , confie-t-il.

Se sortir de la vulnérabilité

Julie Baron est mère de famille. Elle travaillait dans une garderie jusqu'à ce qu'un accident de voiture l'empêche de travailler. Elle a quitté une relation difficile, et sa vie s’est effondrée. D'habitude je suis maman, mais je suis tombée en dépression et dans la consommation , raconte-t-elle.

Pour Julie Baron, la prochaine étape est de se trouver un logement. Photo : Radio-Canada

Elle participe au programme PAJIC , notamment car elle est accusée d'avoir volé une petite somme d'argent à son ex-conjoint. Pour elle, sa remise sur pied passe par le bénévolat, la sobriété, un nouveau logement et le fait de renouer avec ses enfants.

Il y toujours du travail à faire , s’exclame-t-elle en riant.

Le logement, surtout, est au cœur de son cheminement. Je veux avoir mon appartement. Juste avoir ça, ça va me calmer, et ça va calmer tellement mon anxiété. Ça va me donner la stabilité dont j’ai besoin , espère-t-elle.

La tâche n'est pas facile en pleine crise du logement, cela dit. J'en visite deux par jour, et on est souvent trois, quatre personnes à le visiter , déplore Mme Baron.

Une initiative saluée dans le milieu juridique

Pour Me Catherine Barrière-Gratton, directrice de la section criminelle à l’Aide juridique de l’Outaouais, un programme comme celui du PAJIC est accueilli très positivement dans la communauté juridique, surtout à l'heure où le système de justice est fragilisé par un manque de ressources.

Tout le monde le dit : ça coûte cher le système judiciaire , lance-t-elle.

Pour elle, des solutions alternatives et des ressources additionnelles dans le milieu communautaire sont gagnantes . Ce n’est pas en stigmatisant [les personnes vulnérables] qu’on va arriver à les aider , ajoute-t-elle.

Me Catherine Barrière-Gratton, directrice de la section criminelle à l'Aide juridique de l'Outaouais, accueille positivement les programmes comme le PAJIC. Photo : Radio-Canada

Au moment où le bénéficiaire du PAJIC aura rempli ses conditions, il pourra voir ses dettes liées à des amendes diminuées ou carrément annulées.

Actuellement, 13 dossiers ont été ouverts depuis le lancement du projet pilote en octobre, et 10 dossiers supplémentaires sont en attente d’évaluation.

Un nombre appelé à grandir dans ce motel qui ne paie pas de mine et où les petites victoires sont les plus grandes.