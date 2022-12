COVID : 47 % des participants à une étude avaient des symptômes un mois après l’infection

Parmi 290 répondants, 137 personnes, soit 47,2 %, ont recensé de tels symptômes, fait notamment ressortir l’étude publiée dans le Journal de l’Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada.

Ces symptômes incluaient surtout de la fatigue, de la toux et de l’essoufflement à divers degrés, souligne le Dr Alain Piché, microbiologiste et chercheur dans le groupe derrière l’étude. Le Dr Piché codirige également la clinique spécialisée post-COVID de Sherbrooke.

Il faut voir la longue COVID un peu comme une pyramide. À la base de la pyramide, ce sont des gens qui ont des atteintes peu sévères qui ne vont probablement pas consulter nécessairement leur médecin, car ils ont un peu plus de fatigue qu’à l’habitude, peut-être un peu plus de toux, ils sont un peu plus essoufflés, mais ils ne vont pas consulter, car ça n’a pas d’impact sur leurs activités de la vie quotidienne. Au sommet de la pyramide, ce sont des gens qui vont consulter, qui ont une atteinte fonctionnelle sévère, qui sont en arrêt de travail, qui ont de la difficulté à fonctionner dans la vie de tous les jours , explique-t-il.

Il estime que de 5 à 10 % des personnes atteintes du syndrome post-COVID vont avoir une atteinte fonctionnelle sévère .

« Si un patient sur deux développe des symptômes persistants et que parmi ceux-là, si on est conservateur et qu’on dit qu’un patient sur dix va avoir des symptômes importants, ça représente quand même des milliers de patients. » — Une citation de Dr Alain Piché, microbiologiste, chercheur et codirigeant de la clinique spécialisée post-COVID de Sherbrooke

Méthodologie : Les chercheurs ont contacté 1338 Estriens faisant partie de la Biobanque québécoise de la COVID-19 entre décembre 2021 et avril 2022. Parmi les personnes contactées, 290 ont pu participer à l’étude, qui a inclus des entrevues par téléphone et en personne.

Par ailleurs, l’étude montre que plus le nombre de symptômes est important lors de l’infection initiale, plus le risque de développer une longue COVID est important , constate le chercheur.

Ces résultats font ressortir l’importance de la clinique post-COVID, souligne-t-il, tout en ajoutant s’attendre à voir de plus en plus de personnes atteintes de symptômes persistants dans les prochains mois.

Selon lui, la liste d’attente d’environ six mois de la clinique post-COVID s’allonge par ailleurs de plus en plus .

Environ 97 % des participants à l’étude étaient vaccinés contre la COVID-19. On sait que la vaccination diminue les risques de longue COVID, mais malheureusement, ce n’est pas la solution complète , fait remarquer le Dr Piché.

Pas encore de traitement

Il n’existe pas de traitement curatif pour la COVID longue, indique le Dr Piché.