Les 7 Doigts invitent le public dans le métavers

À la fois concert musical, spectacle circassien et film d’animation 3D, cette œuvre a été conçue par l’acrobate Didier Stowe. Celui qui est aussi auteur-compositeur-interprète a déjà joué pour les 7 Doigts et le Cirque du Soleil. Sa musique peut d’ailleurs être entendue dans les séries américaines Dexter et Ordinary Joe.

Décrit comme un hommage à l’esprit humain et à son incroyable capacité à imaginer, rêver et créer , Carry Me Home mettra en scène cinq interprètes. Des numéros de cerceau aérien, de suspension capillaire et d’anneaux chinois seront notamment présentés.

Didier Stowe, quant à lui, assurera en direct la bande son du spectacle, en plus d'y faire la démonstration de ses habiletés de trampo-muriste.

Coproduit par Shocap Entertainment, une entreprise spécialisée dans la réalité croisée, Carry Me Home permet d’apprécier à la fois les performances des artistes en chair et en os et celles de leurs avatars 3D.

Tous les billets pour les représentations en salle ayant été écoulés, les seules places disponibles sont virtuelles. Il suffit de disposer d’un ordinateur, d’un écran connecté ou d’un casque de réalité virtuelle.

Les détails concernant le visionnement en continu de Carry Me Home sont disponibles sur le site de Redpill VR  (Nouvelle fenêtre) .