Michaël Chicoine : marquée à jamais, la mère des victimes satisfaite de la peine

L'homme a plaidé coupable mercredi à deux chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré et a reçu une sentence de 16 ans et 6 mois avant de pouvoir faire une demande.

Le juge François Huot n'a pas épargné l'auteur des meurtres lors du prononcé de la peine. Celui-ci venait de plaider coupable quelques heures plus tôt. Émilie Arsenault a senti une certaine délivrance lorsque son ex-conjoint a repris le chemin de la prison. Ça fait longtemps que je n’avais pas dormi comme ça. Vraiment, un poids de moins sur les épaules. Vraiment moins crispée aussi.

La maman dit avoir été surprise de la décision de Chicoine de plaider coupable, puisque ses intentions ont changé dans le temps. On avait commencé des négociations, on savait qu'il voulait plaider coupable, mais finalement en début de semaine, on a appris qu'il ne voulait pas plaider coupable. Il avait changé d'idée. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre , témoigne-t-elle, 24 heures après les évènements.

Elle a maintenant un message pour les Québécois.

Je veux protéger les autres enfants. J'avais un message que je voulais qui ressort du processus judiciaire qui s'est terminé hier. Je voulais une sentence à la hauteur de ce qui se passe présentement. Dans notre société, des infanticides et des féminicides, il y en a beaucoup trop actuellement.

Elle considère la peine appropriée dans les circonstances. En acceptant qu'il n'y ait pas de procès, la sentence est un peu moindre, mais je crois que justement 16 ans et demi, pour une entente qui s'est faite avant le procès, c'est déjà beaucoup, vraiment.

Il s'agit d'une peine commune proposée par les deux partis qui a été entérinée par le juge.

Procès évité

Le procès, qui devait avoir lieu en janvier, n'aura finalement pas lieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles Émile Arsenault a entériné la proposition de ses avocats.

Pour une fois, j'ai pensé à moi là-dedans et je me suis dit que je voulais éviter un procès. Ça ne me tentait pas de passer un mois et demi à vivre ce que j'ai vécu hier, chaque jour, pendant tout ce temps-là, en plus de devoir aller témoigner [...] pour au final avoir, peut-être, un an, ou six mois de plus.

Les déclarations du juge Huot ont toutefois eu leur effet, selon la mère. C'était des mots qui étaient durs à son endroit, mais qui étaient amplement mérités. Il a dit tout haut ce que tout le monde pensait, ce qu'on n’avait pas le droit de dire, qui ne se dit pas en salle de cours.

Originaire de Sept-Îles, Émile Arsenault dit être bien entouré pour la suite, mais qu'elle restera marquer à jamais. Je veux aller de l'avant, j'essaye de marcher la tête haute, mais il n'a rien qui va me ramener mes enfants.

Avec les informations d'Alexane Drolet