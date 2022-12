Deux saisons universitaires en un même automne pour Ève-Marie Houle

En joignant les rangs de l’équipe de rugby du Rouge et Or, Ève-Marie Houle avait fait une croix sur le basketball de haut de niveau. Mais lorsque l’opportunité de fouler le parquet à nouveau s’est présentée, quelques jours à peine après avoir remporté le championnat canadien de rugby, l’étudiante-athlète de Québec n’a pas hésité.

Sans tambour ni trompette, Houle réalise cet automne un exploit rare à l’Université Laval : jouer pour deux équipes différentes du Rouge et Or au cours d’une même saison.

C’est comme un rêve de petite fille de faire les deux sports que j’aime la même année , lance celle qui, jusqu’à début novembre, brassait la cage de ses adversaires comme pilier de l’équipe de rugby du Rouge et Or.

Ève-Marie Houle retrouve son premier amour, le basketball, avec l'équipe du Rouge et Or cet automne. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

On a remporté le championnat canadien le dimanche. On est revenu à Québec le mardi. J’ai recommencé à me pratiquer au basket le mercredi et le samedi je jouais mon premier match.

Une passion tardive pour le rugby

Si l’étudiante-athlète de 25 ans patrouille aussi avec brio le dessous des paniers, c’est que le basketball est son premier amour. Ce pourquoi elle avait joint les rangs des Gaiters de Bishop’s à sa sortie des rangs collégiaux en 2017.

J’avais joué un peu au rugby au secondaire et j’ai retrouvé le sport à l’été 2018 avec le club civil de Québec. Je m’étais dit que j’allais jouer pour le plaisir pour garder la forme entre mes saisons de basket.

Mais après une saison et demie de basketball universitaire, le plaisir n’y était plus pour l’imposante joueuse de centre. La décision d’accrocher ses espadrilles et rentrer jouer au rugby à la maison, pour le Rouge et Or, s’est prise naturellement.

Ève-Marie Houle lors d'une partie de rugby contre le Vert et Or, cet automne. Photo : Yan Doublet / Rouge et Or

Au rugby, Houle a dû attendre son tour dans la puissante équipe lavalloise, mais sa patience a été récompensée. Elle a foulé le terrain lors d’un premier match en 2021, puis fait partie de l’inoubliable formation du Rouge et Or qui a tout balayé sur son passage, cet automne. L’histoire devait s’arrêter là. Ou plutôt l’an prochain après sa dernière saison d’éligibilité.

Deux matchs en une journée

Sauf qu'entre-temps l’été dernier, l'entraîneur-chef de l’équipe de basketball du Rouge et Or, Guillaume Giroux, s’est retrouvé avec un trou dans sa formation.

La fin de carrière de Léa Dominique laissait l’équipe en mauvaise posture à la position de centre. Une de ses joueuses a mentionné à Giroux qu’elle avait récemment vu Ève-Marie Houle tirer quelques ballons pour le plaisir.

J’ai été approché par Guillaume et j’ai fait quelques entraînements avec les filles de basket. Des fois, je jouais un match de rugby et ensuite j’allais jouer quelques minutes dans un match de basket présaison juste pour toucher un peu au ballon , relate Ève-Marie Houle.

Comme faire du vélo

Quelques minutes de jeu ici et là qui ont tout de même laissé une forte impression à ses nouvelles coéquipières. Elle ne connaissait pas tant les jeux au début, mais elle a un QI de basketball élevé. Même si ça faisait un bout qu’elle n’avait pas joué, elle comprenait ce qui se passait sur le terrain et elle était capable de donner des conseils aux plus jeunes , décrit la meneuse de jeu Sabrine Khelifi.

Elle a toujours eu une bonne touche autour du panier. Elle tire bien. Ça ne se perd pas. Tu l’as ou tu l’as pas. Après, c’était juste de retrouver un peu sa forme de basket , ajoute Guillaume Giroux.

« C’est un peu comme faire du vélo. C’est juste de retourner dans le gym tirer le ballon et retrouver ses réflexes. » — Une citation de Ève-Marie Houle

En quête d’un autre championnat

Résultat, Ève-Marie Houle est maintenant une membre à part entière de l’équipe de basketball du Rouge et Or.

Ça paraît qu’elle est heureuse de retrouver le basket. Elle a du plaisir et c’est contagieux , remarque Guillaume Giroux qui n’hésite pas à l’utiliser à profusion contre les formations les plus imposantes du circuit.

Ève-Marie-Houle. Photo : Mathieu Bélanger / Rouge et Or

Je ne m'attendais pas à ça, mais je prends les minutes qu’on me donne. Que ce soit quatre minutes ou vingt minutes par match, je suis vraiment contente de pouvoir rejouer au sport que je pratique depuis que je suis toute petite , se réjouit la joueuse de centre.

Avec une fiche de quatre victoires et deux défaites cette saison, la jeune équipe du Rouge et Or peut aspirer à un quatrième titre provincial consécutif. Les Gaiters de Bishop's, invaincues cette saison, forment toutefois l’équipe à battre.