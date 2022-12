L’analyse des eaux usées : un succès albertain à l’avenir prometteur, mais incertain

Depuis deux ans et demi, des milliers d’Albertains utilisent les analyses des eaux usées des Universités de Calgary et de l’Alberta  (Nouvelle fenêtre) pour suivre l’évolution de la pandémie de COVID-19. Pourtant, le fonctionnement et le potentiel de cet outil sanitaire demeurent méconnus du public alors que son financement pourrait disparaître dans les mois à venir.

Toutes les provinces et les territoires se sont dotés d’un système de surveillance des eaux usées durant la pandémie. Celui de l’Alberta couvre le plus grand pourcentage de la population (82 %), comparativement à 59 % en Colombie-Britannique et à 48 % au Québec, selon des statistiques de l’agence de santé publique du Canada.

Si je peux me permettre, nous avons le meilleur modèle de surveillance au pays! , estime Kevin Frankowski, le directeur général du Centre d'études sur les eaux usées canadiennes à l'Université de Calgary (ACWA), l’un des principaux partenaires du tableau indicateur albertain.

Pour moins d’un dollar par personne par année, nous pouvons surveiller la présence non seulement du virus de la COVID-19, mais aussi de la grippe (influenza A et B) et du virus respiratoire syncytial (VRS). Il est aussi possible d’ajouter d’autres agents pathogènes pour un très faible coût. C’est très économique et je mets au défi quiconque de trouver une plateforme de surveillance plus économique.

Tous les agents pathogènes ou autres substances, par exemple les opioïdes, qui sont évacués dans l'urine ou les selles peuvent être détectés par cet outil de surveillance sanitaire.

« La partie la plus difficile, c’est d’obtenir des échantillons. Une fois que nous avons les échantillons [d’eaux usées], il est relativement facile d’ajouter d’autres objectifs de surveillance. » — Une citation de Kevin Frankowski, directeur général de l'ACWA (Advancing Canadian Water Assets).

Comment ça fonctionne?

La technologie n’est pas récente, même s’il a fallu une pandémie pour que la plupart des Canadiens en entendent parler.

Une des premières utilisations était pour détecter la poliomyélite [une maladie très contagieuse] en Israël, dans les années 1980 , explique Nicole Acosta, une chercheuse en biologie moléculaire de l’Université de Calgary associée au projet.

Oubliez l’idée d’un scientifique en sarrau qui va repêcher un excrément dans les égouts pour ensuite l’analyser. Des échantillons d’eaux usées sont plutôt recueillis de façon automatisée dans 23 différents sites de traitement des eaux usées dans la province.

Des échantillons d'eaux usées sont collectés pendant 24 heures, trois fois par semaine, dans la plupart des 23 sites surveillés. En tout, les eaux usées de 94 % des Albertains habitant dans une agglomération de plus de 5000 résidents sont testées de façon anonyme. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Une petite quantité d’eau non traitée des égouts est déviée aux 15 minutes dans un contenant. Après 24 heures de collecte, ce contenant est envoyé par courrier au centre d'études des eaux usées de l'Université de Calgary ( ACWA ).

À partir de là, nous procédons au nettoyage et à la concentration de l’échantillon , explique Maria Bautista, associée de recherche principale du groupe de géomicrobiologie de l’Université de Calgary.

Les eaux usées et toutes ses particules solides sont brisées et mélangées à une solution qui permet de détacher l’ ADN et l’acide ribonucléique ( ARN ) de l’agent pathogène que l’on veut surveiller.

Cette solution finale d’acides nucléiques est ensuite envoyée au laboratoire médical de l’université à l’hôpital Foothills. On effectue alors un test moléculaire pour déterminer le taux de concentration d’un virus ou substance précise comme le virus SRAS-CoV-2 dans l’échantillon.

De cette façon, nous pouvons connaître le taux d’infection pas seulement pour une personne, mais pour toute une communauté , précise la biologiste moléculaire Nicole Acosta.

Tyler Williamson estime qu'un des avantages de l'analyse des eaux usées est sa confidentialité. L'outil donne des données sur l'infection d'une population donnée et non des individus. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Les données sont ensuite envoyées à l’équipe de Tyler Williamson au Centre d’informatique de la santé (CHI) de l’université. C’est cette équipe qui a créé la page web et les graphiques que les Albertains consultent depuis le début de la pandémie.

Ça, c’est la version publique , précise le directeur du CHI Tyler Williamson. L’équipe des eaux usées collecte aussi les données de sites individuels considérés à haut risque ou d’endroits comme les hôpitaux. Il est parfois possible de détecter une éclosion dans un hôpital avant de diagnostiquer des infections.

Un avenir incertain

Au cours du dernier mois, plus de 42 000 internautes ont consulté les données des analyses des eaux usées. En décembre et janvier l'an dernier, la moyenne mensuelle atteignait 110 000 visiteurs.

C’est probablement le meilleur outil de mesure que nous avons pour connaître la propagation de la COVID-19 en ce moment, estime Tyler Williamson. Il y a un an et demi, tout le monde se faisait tester [pour savoir s’ils étaient infectés]. On ne fait plus ça maintenant. Donc la surveillance des eaux usées devient encore plus importante.

Le projet est principalement financé par Services de santé Alberta depuis le début de la pandémie et ce financement vient à échéance dans les prochains mois. Le directeur général d’ACWA, Kevin Frankowski, ne s’inquiète pas pour autant.

Il est difficile de prédire ce que sera le financement au cours de la prochaine année. Les discussions sont en cours , avoue M. Frankowski.