Des aspirants journalistes autochtones obtiennent une entrevue avec Ryan Reynolds

L’école sert des étudiants en provenance de plusieurs Premières Nations éloignées du Nord-Ouest de l’Ontario, qui s’y rendent chaque année pour étudier.

Le chef étudiant Derek Monias, de la Première Nation de Sandy Lake, a mené l’entrevue d'une trentaine de minutes dans le cadre d’une collaboration entre l’école et CBC Thunder Bay.

Un journaliste de la salle de nouvelles se joint à la classe une fois par semaine pour enseigner aux élèves le fonctionnement de l’industrie des médias et la création d’un reportage.

Je suis sous le choc, ému, ébloui. Je ressens tellement d’émotions différentes. Je suis tellement heureux , a lâché Monias immédiatement après la fin de l’entrevue.

« Au départ, j’étais extrêmement nerveux parce qu’il est une grande vedette. Mais éventuellement, j’avais l’impression qu’il était un ami, que c’était juste nous. » — Une citation de Derek Monias, chef étudiant

L'acteur vancouvérois a expliqué au jeune Monias qu’il avait accepté de faire l’entrevue puisque pour lui c’était la moindre des choses, mais que pour le chef étudiant, ça pourrait aider sa carrière.

En me recevant, vous pouvez demander [une entrevue] à quelqu’un d’autre et dire que ''Ryan l’a fait'' , a-t-il dit.

Personne ne croyait que ce serait possible

Greg Chomut, l’enseignant du cours de médias, indique que l’idée d’interviewer la vedette est venue d’une période de remue-méninges avec les élèves, à qui on avait demandé de dresser une liste d’invités possibles.

Nous sommes tombés sur Ryan Reynolds. Personne ne croyait que ce serait possible, mais Derek voulait vraiment lui proposer l’idée et nous voulions encourager les élèves à faire des folies. Nous avons donc envoyé un tweet et il a répondu immédiatement , raconte M. Chomut.

La classe s’est rapidement mise à planifier l’entrevue, les questions à poser et la logistique et des rôles ont été distribués à chaque élève.

Tout le monde avait quelque chose à faire. Les plus silencieux et réservés aidaient les aînés, accueillaient les gens et tenaient des affiches pour Derek. D’autres élèves plus confiants avaient un rôle à leur image. C’était une belle expérience , poursuit-il.

Jolene Banning, une journaliste de la Première Nation de Fort William et l'une des instructrices de CBC, est ravie que les élèves aient pu accomplir l’entrevue dans le cadre du cours.

J’ai vraiment cru à quelques reprises durant l’entrevue que j’allais verser une larme puisque j’étais tellement fière de Derek, de ce qu’il a accompli et de la façon dont il gérait l’entrevue , a-t-elle partagé.

Chacun sa place

Mme Banning trouve important de souligner aux élèves qu’il y a une grande variété de rôles à jouer dans une salle de nouvelles et que chacun a sa place, peu importe leur personnalité.

Elle avait choisi de s’impliquer dans le projet puisqu’elle voulait aider les jeunes à trouver leur voie, à l’utiliser pour raconter des histoires et à reconnaître l’importance de cette habileté pour la société.

L’important pour moi c’est de les informer que nous croyons vraiment en eux, que nous appuyons vraiment leurs rêves et que nous voulons les voir rencontrer du succès , explique la journaliste.

Derek Monias a mené l'entrevue devant une foule. Photo : CBC/Joaquin Powassin

Derek Monias et Ryan Reynolds ont finalement discuté de plusieurs sujets, dont son apparition dans la série de films Deadpool et ses contributions aux Premières Nations du Canada.

Après l’entrevue, la classe a célébré ensemble. Le jeune Monias s’est dit impressionné par l’intérêt de l’acteur pour les questions posées et pour la culture autochtone.

Nous avons tous formulé des questions , explique-t-il. J’ai remarqué que beaucoup de mes questions s’y trouvaient. Je suis tellement content qu’il les a adorées. Je suis content que nous ayons eu une si grande classe pour aider.

Avec les informations de Jasmine Kabatay de CBC