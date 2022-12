Un studio de musique aménagé au centre de réadaptation St-Georges de Chicoutimi

La pièce inclut plusieurs instruments et permet aux jeunes de découvrir une nouvelle passion ou de créer des liens pendant une période souvent difficile de leur vie.

Dorénavant, les enfants ou adolescents de la Direction de la protection de la jeunesse qui y séjournent pourront s'amuser avec un instrument de musique.

Les jeunes viennent ici, ils repartent d'ici avec le sourire. Ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Souvent, il y a des jeunes qui reviennent plusieurs fois , a expliqué Jean-Daniel Bouchard, l’éducateur à la source du projet.

Selon lui, il s’agit d’un formidable outil pour développer l'estime de soi

En plus d'apaiser les jeunes qui vivent souvent des situations très difficiles, le petit studio permet de développer l'entraide et la persévérance

Il y a des sphères au niveau du jeu, évidemment, du loisir pour les jeunes, et aussi au niveau de l'apprentissage. Donc il peuvent développer différentes choses , a ajouté Catherine Belley, directrice adjointe en réadaptation jeunesse et en dépendance au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Studio L'Accord inclut plusieurs instruments dont une batterie, des guitares et un clavier, de même qu'un studio d'enregistrement. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

C'est la Fondation pour l'enfance et la jeunesse qui a recueilli les 40 000 dollars nécessaires auprès des entreprises pour payer les équipements.

On payait déjà des cours de musique à plusieurs jeunes. Mais là avec le local, on trouvait ça intéressant qu'ils puissent en plus venir pratiquer ici et continuer leurs cours à l'extérieur , a souligné la directrice générale, Karine Brassard.

Possible d'enregistrer

Le studio L'Accord est conçu de telle façon qu'il permet aussi les enregistrements.

J'ai commencé à faire des petits enregistrements avec des petites filles. C'est super le fun. J'ai mis ça sur MP3. Elles montrent ça à leurs parents, à leurs professeurs , a indiqué Jean-Daniel Bouchard.

Les adolescents eux-mêmes ont aménagé le local.

J'ai impliqué des jeunes qui n'avaient même pas d'intérêt pour la musique, mais qui avaient des intérêts manuels , a-t-il poursuivi.

Que ce soit au niveau d'activités sportives, au niveau d'apprentissage, de loisir. Toutes ces sources d'expérimentation pour les jeunes font une différence , a enchaîné Catherine Belley.

Le Centre jeunesse indique qu'il est trop tôt pour déterminer si un tel studio pourra être implanté au centre de réadaptation La Chesnaie de Roberval, bien que là aussi, les enfants et adolescents peuvent avoir accès à des cours de musique.