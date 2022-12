Des changements au programme d’abordabilité des services de collecte des déchets à Regina

À partir du 1er janvier 2024, les frais associés au recyclage, aux déchets de jardin et à la collecte des ordures ménagères figureront sur la facture de services publics des résidents.

Dans le cadre de ce programme, le ménage moyen verra une augmentation de 39 $ sur sa facture de services publics.

Il s’agit du résultat de la décision de faire passer les services de gestion des déchets de la Ville à un modèle d'utilisateur-payeur.

À l'heure actuelle, les frais de recyclage figurent sur les factures de services publics, tandis que la collecte des déchets ordinaires fait partie des impôts fonciers.

D'ailleurs, dans le cadre d'un nouveau service qui débutera l'automne prochain, les déchets de jardin et les déchets alimentaires seront collectés dans des bacs verts.

Lorsque le conseil a approuvé ce changement plus tôt cette année, il a également voté en faveur de la création d'un programme de remise qui s'appliquerait à tous les résidents à faible revenu de la ville dont au moins un membre est une personne âgée ou une personne handicapée.

Le programme de remise devait utiliser les données de Statistique Canada afin de déterminer l’admissibilité des résidents à la réduction de 54,75 $ par année.

Le programme original qui a été approuvé aurait coûté 500 000 $ par an, financé par une charge annuelle supplémentaire de 7 $ pour les clients des services publics.

Mais dans son application, le programme a largement dépassé les recommandations de départ de l’administration municipale. Celle-ci souhaitait que la remise s’applique uniquement aux ménages à faible revenu dont au moins un membre est une personne âgée ou une personne handicapée.

Le conseiller Bob Hawkins a exhorté le conseil municipal mercredi pour qu'il revienne sur le sujet et vote en faveur de la recommandation initiale.

Mercredi, le conseiller Bob Hawkins a demandé au conseil municipal de voter en faveur de la recommandation initiale. Photo : Radio-Canada / CBC/Radio-Canada

Le programme de rabais restreint coûterait 100 000 dollars et ne nécessiterait aucune charge supplémentaire.

Le sujet était controversé et n'a été adopté que par six voix contre cinq. Toutefois, un certain nombre de conseillers s'opposent à la restriction du programme d'abordabilité.

La recommandation a été faite pour mieux s'aligner sur les programmes d'abordabilité existants offerts pour les services publics, selon un rapport présenté par l'administration municipale.

Avec les informations d’Alexander Quon