Les personnages du prochain film d’Astérix se dévoilent dans des dizaines d’affiches

Le studio Pathé Films a lancé des dizaines d’affiches promotionnelles mettant en vedette les personnages d’Astérix et Obélix : l'empire du Milieu, le prochain film dans l’univers de l’irréductible village gaulois à la potion magique.

Le film doit sortir le 1er février 2023. Guillaume Canet, qui le réalise et y incarne également Astérix, sera aux côtés de Gilles Lellouche dans le rôle du grand gaillard sympathique Obélix.

Les affiches montrent également toute la brochette de vedettes qu’on pourra voir dans le film : Vincent Cassel dans le rôle de César et Marion Cotillard dans celui de Cléopâtre, par exemple.

On voit aussi un aperçu en costume de célébrités non associées au cinéma qui figurent dans la distribution : le musicien Philippe Katerine jouant le barde Assurancetourix, la chanteuse pop Angèle dans le rôle de la belle Falbala et son frère, le rappeur Orelsan, dans la peau d’un marin nommé Titanix.

Racontant une aventure inédite, Astérix et Obélix : l'empire du Milieu verra les deux Gaulois moustachus se rendre en Chine pour libérer l’impératrice des griffes d’un prince malveillant. Ils y croiseront César et son armée, qui ont comme projet la conquête de la région.

