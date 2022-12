Opération Nez rouge se prépare pour la fin de semaine la plus achalandée en région

À une semaine de Noël, plusieurs fêtes de bureau auront lieu cette fin de semaine. Opération Nez rouge lance un appel aux bénévoles pour ce weekend le plus achalandé de l’année pour le service de raccompagnement.

Le nombre de bénévoles, c’est le nerf de la guerre. La coordonnatrice d’Opération Nez rouge pour Trois-Rivières, Mylène Bélanger, en sait quelque chose : elle est impliquée avec l’organisme depuis 13 ans.

Selon elle, plusieurs facteurs pourraient dicter l’afflux de bénévoles en fin de semaine. La neige pourrait refroidir les ardeurs de certains. Un plus petit bassin de bénévoles pourrait signifier que le service de raccompagnement se limite aux courtes distances. Par exemple, on pourrait éviter un raccompagnement jusqu’à Champlain, à 20 minutes de Trois-Rivières.

Mylène Bélanger rappelle qu’il est facile de s’inscrire sur le site Internet d’Opération Nez rouge ou encore de se présenter à la centrale de la région où les personnes souhaitent donner un coup de pouce. Les coordonnées des centrales d’Opération Nez rouge à Trois-Rivières, Shawinigan et Nicolet-Bécancour se trouvent également en ligne.

Le recrutement pour le soir du 31 décembre est commencé, normalement la soirée la plus occupée de l’année. La coordonnatrice espère former au moins 25 équipes de trois personnes pour assurer le service sur le territoire de Trois-Rivières et environs.

Un service en moins grande demande

Avant la pandémie, l’organisation de Trois-Rivières faisait entre 1300 et 1500 raccompagnements bon an mal an. L’équipe de Trois-Rivières compte jusqu’à maintenant 254 trajets accomplis. Mylène Bélanger estime qu’il n’y aura pas autant de raccompagnements que par les années précédant la pandémie.

Elle ne saurait expliquer cette diminution, mais se permet de supposer que les gens prévoient davantage leur raccompagnement et qu’ils participent moins aux partys de bureau.

L’organisation nationale d’Opération Nez rouge s’attend elle aussi à une baisse de raccompagnements par rapport à 2019, année comparable. L’organisation dessert cette année 48 régions au lieu de 62 en 2019, ce qui pourrait expliquer une partie de la diminution, indique Marilyn Vigneault, directrice des communications et des partenariats au bureau national.

Moins de raccompagnements signifie aussi qu’Opération Nez rouge amassera moins de dons, qui sont remis à des organismes régionaux.

Organismes recevant les dons dans la région : Trois-Rivières : Fondation Les Amis des Estacades

Shawinigan : Club optimiste Shawinigan-sud

Nicolet-Bécancour : Transport des personnes de la MRC de Bécancour

Les équipes de Nicolet-Bécancour et Shawinigan ont respectivement accompli 70 et 73 raccompagnements, pour un total de 397 dans la région (incluant les résultats de Trois-Rivières) depuis la fin novembre.