Des événements pour mettre de l’avant le talent d’artistes du Nord circumpolaire

En 2022, de grands événements ont réuni des artistes d’un bout à l’autre du Grand Nord. C'était l'occasion de faire briller leur art et leur culture au-delà des frontières de leur territoire. Voici, en rappel, trois reportages qui ont reflété ces rencontres artistiques de la dernière année.

En mars, six artistes du Nunavut se sont rendus à Nuuk, au Groenland, à l'occasion du festival Katuarpalaaq de danse de tambour. L'événement leur a permis d'échanger avec des artistes d'autres régions du cercle circumpolaire arctique. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

À la fin du mois de mars, six jeunes artistes du Nunavut se sont envolés vers Nuuk, au Groenland, pour participer à un premier festival interculturel de danse du tambour. Après deux ans de pandémie, ce périple leur a non seulement procuré une bouffée d’air frais, mais aussi et surtout, il leur a donné l’occasion d’avoir des échanges avec des Inuit d’autres régions du cercle circumpolaire arctique.

Au Groenland, au Canada, en Alaska, nous sommes tous Inuit. Nous avons tellement de points en commun. Nous pouvons apprécier les différences qui nous rendent uniques , a résumé Sandi Vincent, l’une des danseuses de tambour du Nunavut qui était de la partie.

Tout comme elle, des artistes de l’Alaska et de plusieurs régions du Groenland se sont rendus à Nuuk, emportant avec eux tambours et habits traditionnels, pour participer au premier festival Katuarpalaaq.

Le Festival des arts Alianait d'Iqaluit, au Nunavut, rassemble chaque été des artistes issus de différents domaines artistiques, dont la danse, le théâtre, les arts visuels et le cirque. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Du 30 juin au 3 juillet, une trentaine d’événements intérieurs et extérieurs, dont des performances musicales, des ateliers et des spectacles de danse de tambour, ont eu lieu à Iqaluit à l’occasion du Festival des arts Alianait.

Privées de cet événement pendant deux années consécutives, pandémie oblige, les organisatrices souhaitaient revenir en force avec une programmation presque entièrement formée d’artistes inuit , a décrit la directrice générale du festival, Alannah Johnston.

Chaque année, le festival s’illustre comme un levier pour la carrière d’artistes émergents de la scène circumpolaire qui doivent conjuguer avec le manque, voire l’absence, d’infrastructures destinées aux arts de la scène.

Le sommet des arts de l'Arctique a eu lieu à Whitehorse du 27 au 29 juin 2022. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

À la fin de juin, le sommet des arts de l'Arctique de Whitehorse a accueilli différents acteurs du secteur des arts du Nord circumpolaire pour une série de conférences.

Les artistes sont des reflets de notre culture : ils mettent une lumière sur des problématiques qui ont des impacts sur nos communautés jour après jour , a souligné la Gouverneure générale du Canada, Mary Simon, qui avait fait le voyage pour prendre part à l’événement.

Le sommet a rassemblé des créateurs, des organisations artistiques et des décideurs politiques de tout le Nord circumpolaire afin qu'ils puissent, notamment, discuter ensemble des problématiques et enjeux qui les touchent lors de séminaires, de tables rondes, de performances, de films, et de représentations artistiques.