Des retraités passionnés de généalogie au service des gens depuis 15 ans

Chaque mercredi, des retraités passionnés de généalogie se regroupent à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean à Alma. Leur travail bénévole et surtout leur patience et leur dévouement permettent aux curieux de consulter jusqu'à 600 000 données dans une base numérique qu'ils alimentent depuis 15 ans.

Aujourd'hui, Genaise contient les recensements du Lac-Saint-Jean jusqu'en 1921 et les baptêmes, les mariages et les décès de la région jusqu'en 1941. Tous les cimetières y ont été répertoriés sauf un, photos à l'appui. Même chose pour plus de 10 000 cartes mortuaires. Les données sont accessibles gratuitement sur le site Internet de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean.

Serge Champagne a photographié les pierres tombales du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'il est possible de consulter dans Genaise.

J’ai les photos des pierres tombales de mes arrières-arrières-arrières-grands-parents, du côté de ma mère, des Simard, explique-t-il. Là, on remonte à la fin des années 1800. C’est loin. Il n’y a pas beaucoup de monde qui ont des vieilles pierres de même, qui réussissent à retrouver des vieilles affaires de même , ajoute-t-il.

À ce jour, plus de 10 000 cartes mortuaires ont été répertoriées. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

S'ils ont été capables de réaliser ce travail colossal, c'est en raison de leur patience et de leur complicité. Pour Richard Savard, s'adonner à la généalogie est pratiquement une mission.

J’appelle ça cartographier la région. Chaque individu ou famille, s’ils viennent de Normandin et que j’ai réussi à les placer là, c’est un morceau dans mon casse-tête , explique-t-il.

Pour la directrice générale de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, Anne-Julie Néron, bon nombre de données n'existeraient pas sans ces bénévoles. Leur travail est essentiel à notre organisme pour nous permettre de diffuser la généalogie régionale et de répondre aussi à ces intérêts parce qu’on a beaucoup de chercheurs qui viennent nous voir ici et qui veulent faire de la généalogie , croit-elle.

Le nombre de recherches effectuées dans Genaise n'a cessé de grimper au fil du temps depuis la mise en ligne en 2016. Cette année, 26 000 demandes d'informations ont été soumises.

Si elle est aujourd'hui plutôt complète, pas question pour ces retraités d'en rester là. Ils comptent bien trouver de nouvelles pistes à explorer.