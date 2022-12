Arrestation d’un homme qui séquestrait et agressait des employées de restaurants rapides

La police de Winnipeg a arrêté un homme de 34 ans qui est accusé d’avoir séquestré et agressé sexuellement plusieurs employées d’enseignes de restauration rapide.

Le suspect, arrêté mercredi, fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont agression sexuelle, menace et séquestration. Il est en détention.

Le premier incident s'est déroulé le 21 novembre vers 20 h 30. Selon la police de la capitale manitobaine, l’homme est rentré dans un restaurant rapide de l’avenue William. Il a verrouillé la porte et a proféré des remarques sexuelles envers une employée qui travaillait seule.

Lorsque celle-ci a tenté de s’échapper, le suspect a sauté par-dessus le comptoir et lui a couru après. La jeune femme est parvenue à s’enfuir.

Le 8 décembre vers 10 h 45, le même homme est entré dans un restaurant de l’avenue Graham et a demandé à aller aux toilettes. Il a proféré des commentaires sexuels explicites vers une employée et fermé à clef la porte du magasin pour l’empêcher de s’enfuir. La jeune femme a hurlé qu'elle appelait la police, et le suspect a pris la fuite.

Deux attaques en deux jours

Le 10 décembre, l’homme a, à nouveau, tenté sa chance dans un restaurant rapide de la rue Kennedy. Vers 11 h 45, il est entré dans l’établissement où aucun client ne se trouvait.

Une fois à l’intérieur, il a fermé la porte à clef et a coincé la victime dans le fond du restaurant. Celle-ci a tenté de s'échapper, mais le suspect lui a attrapé le bras pour la retenir. La femme a pu activer une alarme et l’homme a pris la fuite.

Enfin, le 11 décembre vers 17 h 30, l’homme a pénétré dans un restaurant de la rue Main. Encore une fois, le restaurant rapide était désert et, après avoir utilisé les toilettes, il a menacé l’employée. Il s’est ensuite mis à la poursuivre dans le restaurant et a verrouillé la porte pour l’empêcher de s’enfuir.

La jeune femme est tout de même parvenue à appeler à l’aide et l’homme a pris la fuite.

Toutes les victimes étaient dans la vingtaine et ont réussi à s’en sortir indemnes.