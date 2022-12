Baie-Johan-Beetz se remet d’un 2022 coûteux

L'impôt foncier qui sera prélevé auprès des quelque 80 résidents du village augmente de 3 %, cette année. C'est une hausse inférieure à celle que connaîtront les Septiliens et les Baie-Comois, par exemple.

Pour les bâtiments résidentiels, l'impôt foncier passera à 1,31 $ par tranche de 100 $ d'évaluation.

La Municipalité ne compte pas réduire les services rendus à la population en 2023.

Des surplus qui fondent

Les réparations du réseau d'aqueduc du village en 2022 ont grandement grugé le bas de laine de Baie-Johan-Beetz. C'est grâce à un surplus accumulé de 500 000 $ que la Municipalité parvient à éponger la facture de 302 000 $ pour ces travaux.

Deux gels subséquents de son aqueduc avaient privé, en janvier et mars dernier, plus d'une cinquantaine de villageois d'un accès à l'eau potable.

La facture de 302 000 $ représente plus du quart des dépenses qui étaient projetées dans le dernier budget du village, qui s’élevait à 1,1 million $.

Le maire Martin Côté rappelle que le surplus accumulé de 500 000 $ devait initialement servir à financer un projet de multilogements très attendu dans la communauté de moins de 100 habitants en manque de logements.

Normalement, on aurait dû commencer cet été à travailler là-dessus, lâche-t-il.

« On est obligé de mettre ça de côté et, maintenant, les citoyens ne veulent pas emprunter pour le projet. » — Une citation de Martin Côté, maire de Baie-Johan-Beetz

Le maire de Baie-Johan-Beetz, Martin Côté, digère difficilement le refus du provincial à l'aider à éponger la facture de la réparation du réseau d'aqueduc de la communauté (archives). Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Les ennuis causés par le gel du réseau d’aqueduc auraient refroidi les ambitions des Baie-Johannais. Du moins, jusqu’à ce que les coffres de la Municipalité soient garnis à nouveau. Ils me disent, avec raison : Martin, on n'a pas eu une scène et le gouvernement ne nous a pas aidés pour payer cette facture-là. Si ça arrive encore l'hiver prochain, ce n'est pas vrai qu'on va mettre notre argent ailleurs.

L'inaction ministérielle mise en cause

Le projet résidentiel est donc mis sur glace. Le maire reproche toujours au ministère des Affaires municipales d’avoir refusé d’accorder une aide financière à la Municipalité afin de résorber une partie des frais encourus.

Martin Côté mènerait d’ailleurs des représentations auprès de ses homologues régionaux dans l’objectif de convaincre le provincial à attribuer des subventions aux entrepreneurs immobiliers. Les entrepreneurs voient que ça coûte trop cher de faire des projets [en région éloignée] et ont peur de ne pas être en mesure de vendre ou de louer, avance-t-il.

Il se rappelle du récent retrait d’un entrepreneur dans le projet de multilogements.

« À Québec, le problème ne se pose pas, les entrepreneurs font du développement résidentiel. Mais ici, les développeurs se retournent de bord. » — Une citation de Martin Côté

Dans son budget pour 2023, la Municipalité prévoit un surplus de 93 000 $.

Maintenant que le projet résidentiel est officiellement reporté, les surplus serviront à des besoins tout aussi urgents. Parmi eux, deux chantiers se dressent à l’horizon du village.

Une nouvelle usine d’eau potable et une autre d’assainissement des eaux usées doivent être construites. Les centrales actuelles ne répondent plus aux critères établis par le gouvernement du Québec.

Un emprunt temporaire de 190 000 $ est prévu dans le nouveau budget pour faire faire les plans et devis. La Municipalité compte toutefois sur le Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) du MAMH pour que ces usines voient le jour sans qu'elles ne ruinent ses coffres.

Le programme PRIMEAU est doté d’une enveloppe d’aide financière de 670 millions $ provenant du provincial. L’aide financière vise notamment à soutenir les municipalités dans la réalisation des études et des plans et devis ainsi que dans la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d’agrandissement d’infrastructures d’eau potable et d’eaux usées.

Le maire de Baie-Johan-Beetz misera également sur la bonification de l’offre touristique de son village en Minganie, en 2023. Un montant de 61 000 $ servira entre autres à construire un abri pour protéger les campeurs des intempéries au village, ainsi qu’à développer de nouveaux sentiers pédestres dans le coin.