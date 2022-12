TikTok sous l’oeil des services de renseignement canadiens

Répondant aux questions des journalistes lors d'une mêlée de presse sur la colline du Parlement, M. Trudeau a déclaré que le Centre de la sécurité des télécommunications, l'agence canadienne de renseignement électronique, a l'œil sur TikTok, alors qu'aux États-Unis les législateurs républicains cherchent à interdire l'application sur leur territoire.

Les États-Unis tentent d'interdire TikTok

Le sénateur républicain Marco Rubio a annoncé mardi un projet de loi bipartisane visant ainsi à bannir TikTok chez l'Oncle Sam.

L'application compte plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde.

Ce projet de loi répond aux inquiétudes croissantes des États-Unis, selon lesquelles ByteDance Ltd., propriétaire de TikTok, pourrait utiliser l'application pour espionner ou censurer des Américains.

Le projet législatif de Marco Rubio bloquerait toutes les transactions de toute société de médias sociaux en Chine et en Russie, ou sous l'influence de ces pays, a indiqué le bureau du sénateur dans un communiqué.

Il s'agirait d'une extension des lois américaines existantes restreignant l'accès à TikTok.

En août 2020, le Sénat américain a approuvé à l'unanimité un projet de loi interdisant aux employés fédéraux d'utiliser l'application sur les appareils fournis par le gouvernement.

Un porte-parole de TikTok a déclaré que les plans de sécurité de l'entreprise aux États-Unis ont été élaborés sous la supervision des principales agences de sécurité nationale américaines.

« Il est troublant qu'au lieu d'encourager l'administration à conclure son examen de la sécurité nationale de TikTok, certains membres du Congrès aient décidé de faire pression pour une interdiction à motivation politique qui ne fera rien pour améliorer la sécurité nationale des États-Unis. » — Une citation de Extrait d'un courriel envoyé par TikTok

Dans ce message, le porte-parole a ajouté que TikTok n'a jamais fourni de données sur les utilisateurs canadiens au gouvernement chinois et ne le ferait pas si on le lui demandait. Les données des utilisateurs canadiens sont stockées dans des centres de données aux États-Unis et à Singapour, a ajouté le porte-parole.

Le porte-parole du NPD en matière d'éthique, Matthew Green, a déclaré dans un courriel à CBC que le parti croit que le Canada a pris du retard sur ses homologues européens en matière de protection des données. Il n'a pas réclamé l'interdiction de l'installation de TikTok sur les appareils des employés fédéraux.

« Bien que les néo-démocrates ne pensent pas qu'une interdiction de TikTok doive être rejetée d'emblée, le gouvernement doit d'abord adopter des mesures visant à développer une meilleure réglementation et travailler côte à côte avec nos alliés sur la protection des données. » — Une citation de Matthew Green, porte-parole du NPD en matière d'éthique

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a près de 900 000 adeptes sur TikTok et utilise régulièrement la plateforme.