Patrice St-Pierre, le visage de la FADOQ depuis 1989

Trente-trois ans plus tard, il est désormais le deuxième employé de l’organisme avec le plus d’ancienneté à l’échelle provinciale.

On voit partir des collègues depuis plusieurs années donc on sait que c'est nous qui s'en vient en haut de la pyramide. On n’est pas trop surpris , indique-t-il.

De nombreux projets depuis 1989

Quelques mois à peine après son embauche, Patrice St-Pierre s’est vu confier différentes responsabilités, dont celle de faire évoluer la FADOQ régionale.

Ça a été très rapidement! On a commencé à engager du personnel supplémentaire sur des projets donc j'ai commencé tout de suite à 21 [ans]. J'engageais des gens qui étaient plus âgés que moi que je supervisais. Ça a été très vite au niveau de l'apprentissage , se rappelle-t-il.

Une trentaine d'années plus tard, le bureau est passé de quatre à 10 employés et le budget a été multiplié par 25.

Sur le plan social, les projets de l'équipe régionale ont rayonné dans l'ensemble de la province.

L'intégration des Jeux FADOQ , qui est une formule des Jeux du Québec pour aînés, qui est maintenant un projet provincial né ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est un beau sentiment de fierté! C'est un des premiers projets que j'ai décollés lorsque je suis arrivé à la FADOQ , mentionne-t-il.

D'autres projets nés dans la région, comme la publication en 2015 d'un livre sur le vieillissement de la population, ont été repris par différentes instances.

Au début des années 1990, par exemple, la FADOQ a développé une grille d’évaluation des résidences privées pour aînés dans la région. Éventuellement, ce qui est arrivé, bien le gouvernement du Québec a repris nos outils pour développer ce qu'on appelle aujourd'hui le Processus de certification des résidences privées , explique M. St-Pierre.

Patrice St-Pierre était au début de la vingtaine quand il a été embauché par la FADOQ en 1989. Photo : Radio-Canada / Catherine Fillion

Évolution positive

Même si les enjeux ont beaucoup changé en trois décennies, le directeur général de la FADOQ croit que la situation des aînés a évolué positivement.

Les aînés sont très différents de ce qu'ils étaient à l'époque, en bien meilleure forme. On a une espérance de vie qui s'est allongée. Lorsque je suis arrivé à la FADOQ , on devait avoir une espérance de vie autour de 72 ans. Aujourd'hui, on vit en moyenne au-delà de 80 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc sur l'aspect physique, on voit qu'on s'est amélioré.

Inversion de la pyramide des âges, pénurie de main-d'œuvre, crise sanitaire : plusieurs bouleversements ont changé notre rapport avec les personnes âgées, selon Patrice St-Pierre.

Il y a une culture, une valorisation par rapport au vieillissement ici qu'on n’avait pas, qu'on a retrouvée un peu, mais je dirais par la force des choses aussi parce qu'on s'est aperçu notamment, pour maintenir nos institutions en vie dans les dernières années, qu'avec les pénuries d'emploi, on n’avait pas le choix. Ça passait par le retour au travail de gens, de la main-d'oeuvre d'expérience , fait-il valoir.

Avec maintenant 30 000 membres de la FADOQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pas question de retraite pour le directeur général.

J'ai surtout le goût, c'est ça qui est important. J'ai eu des opportunités. Je ne dirai pas que, dans le passé, je n'ai pas regardé certains éléments, mais ça me permet de me réaliser. Il y a quelque chose à la FADOQ , le sourire des gens, le bonheur qu'on fait autour de soi , conclut-il en souriant.

D’après le reportage de Philippe L’Heureux