Une tragédie impliquant un autobus scolaire évitée de justesse à Thunder Bay

Le jeune Colt, un élève à la maternelle, traversait la rue pour rentrer chez lui accompagné de sa sœur Aria, qui est en 3e année. L’autobus scolaire s’est mis à avancer et Colt s’en est aperçu rapidement, rebroussant chemin à la dernière minute.

Au même moment, le sac à dos de sa sœur était resté coincé dans la porte de l’autobus. C’est cela qui aurait poussé le conducteur à arrêter le véhicule, selon Mme Pelletier.

Je suis contente qu’Aria soit restée prise dans la porte parce que si cela n’avait pas été le cas, Colt aurait été happé , dit-elle.

Aria et Colt Pelletier vont à la même école. Photo : Avec l'autorisation de Melanie Pelletier

Mme Pelletier a contacté le Service de transport scolaire de Thunder Bay ( STSTB ) et l’école de ses enfants peu après pour signaler l’incident.

Les deux enfants étaient d’abord réticents à reprendre l’autobus par après, même avec un nouveau chauffeur, mais elle affirme qu’ils sont braves et que tout va bien depuis qu’ils ont embarqué de nouveau à bord.

L’impact de la pénurie

Dans une déclaration publiée mardi, le consortium a qualifié l’incident de procédure extrêmement dangereuse qui va à l’encontre de plusieurs éléments clés de la procédure pour s’arrêter et déposer un élève.

La compagnie d’autobus scolaires,Iron Range Bus Lines Inc., a suspendu le chauffeur le temps de mener une enquête et de partager ses trouvailles avec le STSTB .

À ce jour, le consortium garde la famille au courant de la situation.

Depuis la journée de l’incident, Mme Pelletier se questionne si la pénurie de chauffeurs d’autobus a eu un impact sur la formation et l’expertise des conducteurs embauchés.

J’ai l’impression que nous embauchons n’importe qui qui souhaite en faire , croit-elle. On me dit qu’ils reçoivent des formations exhaustives, mais peut-être qu’il leur en faudrait un peu plus.

Une caméra de surveillance de la famille installée dans leur cour a capté l’incident, qui a été visionné par des milliers d’internautes sur les réseaux sociaux.

J’ai vu que plusieurs parents en avaient mal au cœur et ne pouvaient pas regarder les images. Certains commentaires m’ont fait réaliser à quel point nous étions chanceux , explique Mme Pelletier.

La mère de deux enfants lance un appel dans l’espoir d’améliorer la supervision dans les autobus scolaires et réclame que les chauffeurs suivent plus de formations.

Elle souhaite aussi la présence d'un autre adulte pour veiller à la circulation des élèves autour des autobus. Selon elle, ce serait une façon d’éviter d’être distrait au volant par le comportement des élèves.

La formation n’est pas juste donnée au tout début [de l’emploi] , explique Renée Boucher, directrice générale du Consortium de services aux élèves de Sudbury. C’est chaque année et c’est souvent repris au cours de l’année scolaire.

Des formations sont également offertes aux familles et à leurs enfants afin d’apprendre comment demeurer en sécurité en voyageant en autobus scolaire.

D’autres inquiétudes à Sudbury

La sûreté du transport scolaire est également un enjeu dans le Grand Sudbury.

Durant la dernière année scolaire, le Consortium de services aux élèves de Sudbury a compté une trentaine de dépassements illégaux, du mois d'avril - mois durant lequel des caméras de surveillance ont été installées dans les autobus - jusqu’à juin.

Les dépassements illégaux ont bondi à plus de 130 depuis le début de l’année scolaire en cours.

Renée Boucher est la directrice générale du consortium de service aux élèves de Sudbury, qui gère le transport scolaire dans la région. (Archives) Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Mme Boucher souhaiterait avoir plus de caméras dans les autobus et en discute avec la Ville du Grand Sudbury, mais elle craint ne pas avoir la main-d'œuvre requise pour tout gérer.

Pour l’instant, les sept caméras qu’on a nous gardent tellement occupées que je ne sais pas si on aurait la capacité de passer à travers toutes les vidéos et d’envoyer ça à la police , dit-elle.

Le consortium travaille régulièrement avec la police municipale pour assurer la sécurité des élèves et que les règles de la route soient respectées en la présence d’un autobus scolaire.

Avec les informations de Francis Beaudry et Sarah Law de CBC