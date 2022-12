Le Groupe Galarneau se place à l’abri de ses créanciers

Le processus s'est amorcé le 9 décembre auprès des autorités fédérales, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Le Groupe Galarneau a déposé un Avis d’intention de faire une proposition à ses créanciers, afin de procéder à une restructuration de ses affaires. L’action concerne les entités Galarneau Entrepreneur général, Galarneau Concassage, Rouyn Asphalte, Gestion Galarneau et la compagnie à numéro 9390-5651 Québec inc.

Selon les documents préparés par le syndic MNP Ltée, les dettes des différentes compagnies se chiffrent à plus de 103 millions $ au total. Des dizaines d’entreprises, institutions et villes figurent dans la liste des créanciers, dont la Caisse Desjardins, pour un montant total de 58,5 M$.

Dans une lettre envoyée aux fournisseurs, le Groupe Galarneau affirme être dans le processus de finaliser la vente de l’entreprise à une tierce partie, qui permettrait la poursuite des opérations à long terme et le maintien des emplois, sans toutefois s’avancer sur les pertes éventuelles des créanciers. L’objectif est de finaliser cette vente au début de 2023.

Entre-temps, la protection obtenue par Galarneau empêche les créanciers de continuer des procédures ou de prendre quelque mesure de recouvrement que ce soit. La compagnie ne pourra pas non plus effectuer de paiement à l’égard de ses dettes.

« Nous regrettons sincèrement les difficultés que ceci pourrait vous causer. Dans la mesure où une proposition est soumise par le Groupe Galarneau à ses créanciers, une telle proposition donnera plus de détails quant à la manière dont les dettes nées avant le dépôt de l’Avis d’intention seront traitées. » — Une citation de Michel Galarneau, président et fondateur de l’entreprise, dans la lettre aux créanciers

Les opérations se poursuivent

La compagnie, qui poursuit ses opérations, n’avait pas répondu à nos demandes d'entrevue au moment d'écrire ces lignes. Dans sa lettre aux fournisseurs, elle précise avoir suffisamment de liquidités pour payer ses obligations nées après le 9 décembre, de sorte que les parties qui fourniront des biens et services seront payées en conformité de leur contrat.

Le syndic assurera pour sa part la surveillance des opérations et des affaires du Groupe Galarneau durant son processus de restructuration, même si la direction de l’entreprise demeure au contrôle des opérations.

Fondé en 1987, le Groupe Galarneau offre notamment des services de forage et de dynamitage, de concassage, de pavage, de génie civil, de travaux miniers, de transport et de déneigement.