Être bénévoles pour Opération Nez rouge, le temps d’une soirée

Nous arrivons vers 19 h à la centrale, qui se remplit tranquillement de bénévoles. Les lignes ouvrent seulement dans une heure, mais il y a beaucoup à faire avant de se lancer sur la route : la vérification de notre identité, remplir des formulaires, apprendre les rudiments du raccompagnement, suivre une formation. Même si nous sommes des représentants des médias, on n'y échappe pas. On doit passer par toutes les étapes.

On nous donne ensuite notre équipement pour la soirée. Walkie-talkie, enveloppe pour les dons, reçus et… sac à vomi. Il faut être paré à toutes éventualités. On se croise les doigts pour ne pas devoir l’utiliser!

Avant de prendre la route, tous les bénévoles doivent participer à une courte formation pour bien connaître la marche à suivre. On se retrouve donc dans un local de classe avec Guy qui donne quelques consignes avant de lancer une vidéo d’une quinzaine de minutes. « Et puis, est-ce que c’était instructif comme petite vidéo? » demande-t-on à un bénévole. « C’est sûr que ça fait beaucoup de choses à assimiler », admet-il. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

Autour de nous, ça bouge. Il y a du monde, des sourires et de la bonne humeur. Une table propose des hots-dogs, des croustilles, des crudités. Il faut bien s’occuper de nos équipes , s’exclame Guy, l'un des organisateurs bénévoles. Et puis, les jeunes athlètes, ça bouffe! En effet, on remarque que la plupart des bénévoles sont jeunes, et qu’il s’agit majoritairement de membres des équipes du Vert et Or. Il faut dire que les dons amassés lors des raccompagnements sont versés en bourses aux athlètes de l’Université de Sherbrooke.

On rencontre Gaëlle, qui fait partie de l’équipe féminine d'ultimate frisbee. On se joint à sa table, où se trouvent aussi les membres de son équipe. Elle est visiblement ravie de s’impliquer, même si, à notre grande surprise, elle doit se lever tôt le lendemain. J'ai un cours à 8 h 30. Est-ce que j’aurai les yeux ouverts? Je ne sais pas, mais je vais être là , lance-t-elle, devant ses amies hilares. L’une des raisons qui motivent ces bénévoles est visiblement le plaisir . Les gens ont des soirées festives. Les discussions avec eux sont assez marrantes , précise Gaëlle.

L'équipe féminine d'ultimate frisbee du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke participe à Opération Nez rouge. « C’est ma deuxième année, explique Karianne. J’ai vraiment "tripé" l’an dernier. Je l’ai fait la semaine passée et je suis là ce soir. Je trouve que c’est super le "fun". On rencontre de nouvelles personnes. On fête un peu avec les clients, tout en étant sobre.» Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

Des larmes, des poules, un réservoir vide

Il est 22 h et c’est enfin notre tour de prendre la route, direction le restaurant Saint-Hubert. On doit reconduire Claire* et Nathalie* à leur domicile dans le secteur de Saint-Élie. C’est la première fois qu’elles font appel au service de raccompagnement, mais visiblement, elles apprécient le service. On déglace les vitres, on réchauffe la voiture. Sur la route, on ne s’ennuie pas. Il y a des rires, même des larmes…L’alcool exacerbe les émotions.

Réjean et Marie-Claude vont à la rencontre de leurs premiers clients de la soirée. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

Arrivées à bon port, Claire et Nathalie se confondent en remerciements. Claire fouille dans ses poches pour faire un don pendant que Nathalie attrape l'une des poules se promenant sur son terrain pour nous la présenter. La soirée commence en force!

On doit maintenant se rendre au bar le Shaker, au Carrefour de l’Estrie. Maude*, une jeune mère de famille, a vu des bénévoles Nez rouge au restaurant pendant sa soirée avec des amies, ce qui l’a incitée à faire appel à nos services. Visiblement, la sensibilisation fonctionne!

Comme bien des gens, elle se sentait correcte pour conduire. Mais pourquoi prendre le risque? C’était une très bonne idée qu'il y ait des gens de Nez rouge, sinon je n’y aurais pas pensé . Elle avait d’autres options : dormir chez une amie, prendre un taxi, mais mon conjoint aurait géré seul les enfants demain. [...] Et un taxi jusqu’à qu’à Stoke? Cela aurait coûté une beurrée!

Arrivée à la maison, elle nous dit qu'elle est contente puisque demain, elle n’aura pas à revoir toute son organisation du matin pour aller récupérer sa voiture avant d’aller au travail. Mon auto est là. Je n’ai pas besoin de changer la routine habituelle juste parce que j’ai décidé de sortir.

Les bénévoles d'Opération Nez rouge à Sherbrooke ont effectué 66 raccompagnements lors de la soirée du 8 décembre. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

Notre prochaine affectation nous amène à retourner à Saint-Élie pour y récupérer un jeune homme dans une maison privée. C’est l’un des défis auxquels font face les bénévoles pendant leur soirée : trouver le client! Les maisons de ce chemin rural sont peu éclairées, les adresses pratiquement invisibles, on se sent comme des intrus lorsqu’on se trompe de demeure. Finalement, on réussit à trouver Jimmy* dans un garage de fond de cour, où il fait la fête avec ses amis.

La voiture n’a plus vraiment de dégivreur , admet-il lorsque nous embarquons dans sa Volkswagen d’une autre époque. On tente d’ajuster le siège du conducteur, pour éviter de conduire les genoux sur le volant. Peine perdue. Le bras d’embrayage a été modifié, on cherche les lumières, bref, ça va mal. Mais Jimmy se fait rassurant. Ne vous inquiétez pas, elle fonctionne à merveille . Il est peu bavard sur le chemin du retour, mais tout comme Maude, il ne semble pas trop éméché. Je ne suis pas trop fendu, mais je ne voulais pas prendre de chance , confie-t-il, lui aussi, sur le chemin du retour.

Minuit passé. Direction centre-ville pour notre dernier raccompagnement de la nuit. Stéphanie* et Mike*, revenant d'un party de bureau, nous attendent près de leur VUS Mercedes pour retourner près de Magog. Le tableau de bord du véhicule est si chargé qu’il ressemble un peu à celui d’un avion. Appuyez là pour le volant chauffant, puis ici pour les sièges massants. Oh! Puis montez le volume ici! C’est ma toune! Stéphanie a visiblement encore un peu la tête à la fête.

Marie-Claude confirme à la centrale d'Opération Nez rouge que l'équipe est prête à raccompagner les derniers clients de la soirée. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

La jauge à essence oscille cependant dangereusement vers le E (vide!). On doute de pouvoir se rendre à destination sans tomber en panne sèche. Il en reste en masse , affirme Stéphanie. À quelques kilomètres de leur domicile, Mike nous donne cependant des sueurs froides. Elle dit toujours qu’il en reste en masse. Mais c’est drôle, c’est drette ici qu’on est tombé en panne l’autre jour! On pousse un soupir de soulagement lorsqu’on parvient enfin à leur demeure… alors que le compteur nous indique que nous étions sur les dernières gouttes du réservoir.

Des habitudes qui changent

La fatigue se fait sentir pour l’équipe et vers 1 h 30, on décide de mettre un terme à notre bénévolat. Nous ne sommes pas les seuls à avoir pris cette décision : des 19 équipes du départ, 5 sont toujours sur la route. C’est la moyenne , affirme René Alarie, un des bénévoles. De retour à la centrale, le calme a remplacé l’ambiance plus animée du début de la soirée. Les demandes de raccompagnement continuent de rentrer. Une téléphoniste prend un appel pour un transport à East Angus. C’est à contrecœur qu’elle doit refuser. Il ne reste plus assez d'équipes pour s’éloigner de Sherbrooke.

Quand tu as beaucoup d'équipes, tu peux te permettre d’aller à l’extérieur de Sherbrooke, comme Magog ou Bury, mentionne René Alarie, bénévole à la répartition. [Sinon] on est obligé de rester dans la périphérie de Sherbrooke.

Les raccompagnements se font habituellement dans la bonne humeur et les rires... et parfois, dans les chants de Noël! Photo : Radio-Canada / MARIE-CLAUDE LYONNAIS

Au terme de notre virée dans la grande région de Sherbrooke, un de nos constats est que la clientèle est très diversifiée, mais surtout plutôt raisonnable. René Alarie confirme que la pandémie a changé les comportements des fêtards. La dynamique de sortie est très différente. Les partys ne sont pas pareils, les restaurants ferment plus tôt. Avant la pandémie, les Tim Hortons, les McDo, c’était 24 h. Maintenant, tout ferme à 20, 21 h.

Nous quittons épuisés, mais surtout satisfaits d’avoir été utiles et peut-être même d’avoir permis d’éviter un incident malheureux de la route.

Les bénévoles ont du plaisir. [La première fois] ils s'attendent à ramener des gens désagréables, mais finalement ils se rendent compte que c'est toujours drôle et que les clients sont fins et apprécient ce qu'on fait , conclut une des téléphonistes, Nicole.

Nicole et Nancy sont bénévoles à Opération Nez rouge depuis 2009. «Notre temps des Fêtes, c'est Nez rouge. On est ici le 25 décembre et on est content. Ce n’est pas une pénitence de venir fêter Noël à Nez rouge », soutient Nicole. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

À la tête de toute cette organisation : Stéphanie Hoarau. C’est elle qui coordonne le tout depuis neuf ans, une tâche qui l’occupe dès juin. Cette année est particulière pour la coordonnatrice : c’est la reprise après une pandémie qui a plombé les activités de l’organisation. Le retour, elle l’admet, n’est pas facile. Moins de bénévoles, moins d’appels. Et la même problématique qui s’ajoute année après année : garder les troupes en poste et motivées jusqu’aux petites heures, lorsque le téléphone ne dérougit plus. Ce qu'on constate depuis le début de la campagne, c'est que les appels démarrent tranquillement dans la soirée et plus tardivement. Ça demande aux bénévoles d’être plus patients. Cette année est aussi particulièrement émotive pour elle : c’est sa dernière à la barre de Nez rouge Estrie. C'est un travail particulier où il y a une présence importante, un changement de rythme de vie aussi parce qu'on est de nuit. Il y a vraiment un engagement personnel qui est important. [...] J'ai juste hâte de venir à Nez rouge et de ne pas m'occuper de l'organisation. De juste profiter, comme tous les autres bénévoles profitent d'aller sur la route puis faire des accompagnements.

* Les noms ont été modifiés pour garder l'anonymat.