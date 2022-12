Pompiers de Saguenay : vote unanime pour exercer des moyens de pression

Les 137 pompiers du Service de sécurité incendie de Saguenay se sont prononcés sur l'avenir des négociations avec la Ville. Il a été décidé que des moyens de pression pourront être employés au moment jugé opportun.

On s’est retirés de la table, cette option est mise de côté. Sur l’aspect du climat de travail, l’employeur ne pourra plus dire que nous sommes dans une stratégie de négociation, ce n’est plus ça du tout. Le climat de travail, on le dénonce depuis déjà longtemps. Pour ma part, je le dénonce depuis que je suis dans le syndicat, il y a maintenant trois ans. J’avais rencontré les anciennes directions de la Ville et l’ancienne mairesse. Il y a plusieurs personnes qui sont au courant que nous avons un climat malsain qui perdure depuis plusieurs années , explique le président du Syndicat des pompiers et pompières, section locale Saguenay, David Girard.

Rappelons que le 2 décembre, les membres du syndicat avaient quitté la table de négociations. M. Girard avait alors prétexté un manque d’ouverture de la partie patronale.

Questionné lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal, le président de la Commission des ressources humaines, Martin Harvey, indique que les négociations devront reprendre pour que les choses avancent.