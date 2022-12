Un bilan annuel peu reluisant pour le CISSS de l’Outaouais

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais dresse un sombre portrait de ses opérations pour l'année 2022. Des objectifs qui ne sont pas atteints et pénurie de main-d'œuvre s'opposent à un surplus budgétaire de neuf millions de dollars.

Selon le rapport annuel du CISSS de l'Outaouais, plusieurs des objectifs de l'organisation n'ont pas été atteints. Parmi eux, on retrouve la durée moyenne de séjour sur une civière à l'urgence. Alors que la cible a été établie à 15 h, les gens ont passé, en moyenne, près de 20 h sur une civière à l'urgence.

Le nombre de personnes en attente de service de santé mentale est deux fois plus élevé que ce qu'avait anticipé le CISSS de l'Outaouais. En date du 31 mars 2022, 1133 personnes étaient en attente alors que la cible prévoyait en 559.

À peine 55 % des consultations auprès de médecins spécialistes ont été réalisées à l'intérieur des délais prescrits en fonction de la priorité. En date du 31 mars 2022, plus de 4407 personnes étaient en attente de chirurgie depuis plus de six mois.

Au total, le tiers des objectifs n'ont pas été atteints, selon le rapport.

Les principaux objectifs qui n’ont pas été atteints Les principaux objectifs qui n’ont pas été atteints Indicateurs Cible pour 2022 Résultats 2021 Résultats 2022 Durée moyenne de séjour pour la clientèle sur civière à l’urgence 15h 17,52h 19,75h Nombre de personnes en attente d’un service en santé mentale 559 680 1133 Respect des délais pour une consultation auprès d'un médecin spécialiste (%) 82% 63,6% 54,2% Nombre de personnes en attente d'une chirurgie depuis plus de six mois 2300 3178 4407

Le CISSS met en cause notamment les contres-coups de la pandémie, mais aussi la pénurie de main-d’œuvre qui affecte tous les secteurs des services et soins de santé depuis 2020.

Il s'agit d'un problème récurrent dans la région. En septembre dernier, on comptait 532 postes vacants dans le réseau de la santé de l'Outaouais toutes disciplines confondues. À pareille date l'année précédente, le CISSS indiquait avoir besoin de 350 infirmières pour répondre aux besoins de la population.

Cette pénurie n'est pas sans conséquences. En raison de la rareté de main-d'œuvre, la santé publique estime d'ailleurs qu’une centaine de lits ont été temporairement fermés en Outaouais au courant de la dernière année.

L'année 2022 n'aura pas été marquée que par des ratées, tient cependant à souligner le CISSS de l'Outaouais. En effet, un surplus financier chiffré à 9 millions de dollars a été enregistré. On ajoute le succès de la campagne de vaccination et la gestion adéquate de la pandémie aux bons coups dans le rapport.

Le CISSS de l'Outaouais en mode solution

Dans son rapport, la santé publique régionale propose quelques pistes de solutions. Elle souhaite d'abord travailler sur son image corporative afin de mousser l’attraction et la rétention d’employés.

Le CISSS veut aussi bonifier son offre auprès des établissements d’enseignement. On souhaite accroître l’offre de formations en Outaouais afin que les travailleurs restent dans la région.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux de l'Outaouais dit travailler avec l'employeur pour pousser diverses formations essentielles, dont celle portant sur la santé et la sécurité au travail.

La pandémie nous a fait très mal au niveau de la formation, toutes les formations ont été annulées , fait valoir Alain Smolynecky, le président du syndicat. Les nouveaux employés ont eu peu de formation interne à l’embauche et le personnel déjà à l’interne n’a pas eu de mise à jour.

Les formations ont repris l'été dernier, mais la pénurie de personnel empêche l’employeur de remplacer les travailleurs pour leur permettre de suivre la formation , explique-t-il. Nous travaillons avec l’employeur à mettre en place des méthodes de formation, dès l’embauche avant l’entrée en poste.

Plusieurs projets de formation accélérée ont vu le jour, ciblant des titres d’emploi très en demande, tels que les infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires.

Des bourses ont aussi été octroyées dans ces programmes. La santé publique compte bien poursuivre dans cette lancée afin de retenir le personnel nouvellement formé.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet et Emmanuelle Poisson