L'hiver s'amène et, avec lui, le temps d'étrenner nos plus beaux atours et de faire retentir la musique dans les salons. L'art s'invite aussi au rendez-vous. Rencontrez des artistes dont les créations, qu'on les porte ou qu'elles nous transportent, sauront mettre la table aux festivités.

Marjorie Marshall : Le chapeau, c'est la pièce de résistance

« Une tête sans chapeau, c'est une tête plate! » La chapelière Marjorie Marshall confectionne des chapeaux pour toutes les têtes. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif

L'art de Marjorie Marshall se porte sur la tête. Selon elle, tout le monde est joli avec un chapeau. La chapelière d'Edmonton ne manque pas d’idées pour créer l’accessoire indispensable qui, dit-elle, permet à chacun d’exprimer sa personnalité.

Si je vois quelqu'un qui n'a pas de chapeau, je vais trouver un chapeau pour cette personne-là juste à la regarder.

« Même en hiver, on peut être jolie, on peut mettre un beau chapeau pour l'hiver, pas juste une tuque! » — Une citation de Marjorie Marshall, chapelière

Claudine Gévry : La lumière, c'est quelque chose qui fascine

Suspension de verre créée par Claudine Gévry. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Illustratrice de livres pour enfants et peintre pendant plusieurs années, Claudine Gévry cherchait à ajouter une autre dimension et de la texture à ses oeuvres. Elle concrétise cette idée en ajoutant notamment le métal et la lumière comme matières de création.

Pour ses mobiles, elle affectionne particulièrement l'aluminium, métal blanc, léger qui peut être façonné au gré de son imagination. J'aimais beaucoup prendre des photos en projetant un "spot" sur les mobiles puis ça m'a fait pensé que ce serait tellement beau si les lumières étaient déjà incorporées.

« Quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleurs, il n'y a pas de dimensions. » — Une citation de Claudine Gévry, artiste en arts visuels

Marie Rosette Mikulu : Je suis juste retournée à mon amour d’enfance

Marie Rosette Mikulu coiffe les cheveux des poupées et leur confectionne des habits. Photo : Radio-Canada / Denis Chamberland

Marie Rosette Mikulu aurait bien aimé recevoir une poupée noire qui lui ressemble, lorsqu'elle était enfant. Depuis la naissance de sa fille, c'est le cadeau qu'elle peut maintenant offrir aux jeunes enfants en créant des poupées noires aux coupes afros.

La designer de mode récupère toutes les retailles des vêtements pour adultes qu'elle confectionne pour fabriquer des vêtements pour enfants et poupées. La mode est un milieu très polluant et j'essaie vraiment d'être assez consciente par rapport à ça.

« J'ai toujours aimé le tissu, on appelle ça le pagne en général, j'aime beaucoup les couleurs, c'est vibrant. Ça t'attire que tu le veuilles ou pas. Quand tu portes ça, tu ne vois que ça! Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. » — Une citation de Marie-Rosette Mikulu, designer de mode

Vaero : J'en ai joué, des noces, dans cette église!

L'autrice-compositrice-interprète fransaskoise Vaero en performance dans l'église de Zénon Park en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Francis Marchildon

Le tout premier souvenir musical de la Fransaskoise Véronique Poulin, alias Vaero, est rattaché aux chansons à répondre chez son grand-père. Les fameuses soirées du temps des Fêtes chez Henri pouvaient réunir 50 membres de la parenté!

« Mon grand-père avait créé comme un personnage qui était vraiment embarquant. Tout le monde voyait mon grand-père Henri comme la personne qui allait faire "swinger" le party. C’était toujours le party chez Henri. » — Une citation de Vaero

Vaero a profité d’un séjour prolongé à Zenon Park pour se ressourcer auprès des siens et remplir son bagage musical avant de retourner s'établir à Montréal. Pour l'occasion, a elle revisité l'église de son enfance, pour y interpréter sa première chanson bilingue, Will You Say, concoctée avec le réalisateur Mario Lepage.

Carole Meneghel : Ça peut sonner comme tout plein d'instruments

Performance éclair de la violoniste Carole Meneghel qui nous interpète à l'aide du rebec, du violon classique et du violon électrique l'instrumental Triptyque

La musicienne Carole Meneghel interprète Triptyque, une œuvre inédite de Robert Len qui marie les sonorités de trois violons provenant de différentes époques. Le rebec, le violon classique et le violon électrique se côtoient dans cette pièce instrumentale de rock progressif qui met en relief tour à tour, puis en harmonie, le son propre à chacun des trois instruments.

Une création représentant un défi de taille non seulement pour le compositeur, mais aussi pour l’interprète.

« Les cordes sont beaucoup plus rapprochées sur le violon à six cordes et sur le rebec, elles sont beaucoup plus écartées, et le violon classique est entre les deux. Alors, c’est vraiment un ajustement pour bien en jouer en passant de l’un à l’autre à l’intérieur d’une même pièce. » — Une citation de Carole Meneghel, violoniste

