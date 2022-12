Femmes assassinées à Winnipeg : Marc Miller confirme une étude pour fouiller un dépotoir

Cette étude sera la première étape pour déterminer si le dépotoir Prairie Green peut être fouillé, alors qu'à cet endroit pourraient se trouver les restes de Marcedes Myran et de Morgan Harris.

Une femme non identifiée à qui les membres de la communauté ont donné le nom de Mashkode Bizhiki'ikwe, ou Buffalo Woman est également l'une des victimes du tueur en série présumé.

La police de Winnipeg pense que les restes de deux femmes reposent quelque part dans le dépotoir de Prairie Green, au nord de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Mercredi, l'Assemblée des chefs du Manitoba annonçait la mise sur pied d'un comité de travail à cet effet en collaboration avec les familles, la police et un anthropologue.

Une rencontre d'ici la fin de la semaine est réclamée.

C'est important pour déterminer le coût de l'élaboration du plan de faisabilité, la façon dont le comité peut se réunir ,connaître le délai associé à la production d'un plan et déterminer le calendrier associé à la production d'un plan. Il est important qu'un organe de surveillance indépendant soit inclus dans le comité de faisabilité pour garantir l'exactitude et fournir des informations au cours du processus , écrit le Comité pour l'implantation de mesure contre les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées au Manitoba, dans un communiqué, jeudi.

Pendant la période de questions à la Chambre des communes, mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a suggéré que des fonds fédéraux pourraient être alloués pour aider la province, la Ville et quiconque aurait besoin d'aide pour que ces familles puissent fermer le chapitre pour entamer leur deuil et obtenir justice .

La même journée, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino a eu une discussion avec le chef du Service de police de Winnipeg, Danny Smyth.

Dans une lettre mardi, le leadership autochtone du Manitoba demande au gouvernement fédéral de financer la recherche de sites d'enfouissement et de faire appel au rapporteur spécial des Nations unies.