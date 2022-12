Le Collège Louis-Riel se dote d’un cours de philosophie

Le professeur de gymnastique et d’histoire a dû élaborer un plan de cours en français, vu qu’il n’en existait pas au Manitoba. Avec l’appui de ses collègues et la bénédiction du directeur, Rémi Lemoine, il a créé un cours qui s’étend de la Grèce antique aux questions de désinformation plus contemporaines et qui s'adresse aux élèves de la 11e et de la 12e année.

Les jeunes apprendront à raisonner de manière déductive et se pencheront sur des conceptions de certains grands penseurs. Que signifiait une vie bonne dans l'Antiquité pour un être humain? Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour nous au 21e siècle? , demande l’enseignant.

C'est une forme de révélation, quand on découvre qu’il y a deux siècles de ça, je rentre en résonance avec quelqu'un d'autre au niveau de la pensée , ajoute-t-il.

On s'attaquera à des problèmes éthiques contemporains, pour montrer en fait aux jeunes que ce qu'ils vivent au quotidien, ils peuvent le penser de manière plus pertinente, plus profonde, en s’armant d'outils conceptuels , poursuit Pascal Ybanez.

« J'ai hâte de réfléchir avec eux et de voir émerger leur pensée. Ça, c'est quelque chose d'assez fascinant. De voir qu’au fur et à mesure ils s'autorisent à penser. » — Une citation de Pascal Ybanez, enseignant

Antoine Cantin-Brault est professeur agrégé de philosophie à l’Université de Saint-Boniface, qui est située à deux pâtés de maisons du Collège Louis-Riel. Il se réjouit de savoir que ses futurs élèves seront exposés à la philosophie.

La philosophie, elle est très, très, très utile. Plus tôt on la commence, plus tôt on peut en retirer quelque chose , assure le professeur, qui a appuyé Pascal Ybanez dans la création du cours.

Un cours de philo peut nous aider à mettre les choses en perspective, justement, à pratiquer notre argumentation, rendre nos positions plus fortes, puis développer très clairement un esprit critique pour être capables de voir un peu à travers le discours ambiant , explique-t-il.

Antoine Cantin-Brault est professeur de philosophie à l’Université de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Antoine Cantin-Brault affirme que la pensée critique, c’est la capacité de faire le tri de l’information, de discerner. Elle doit conserver les idées qui méritent d'être conservées et faire le tri des idées qui ne méritent pas d'être conservées , poursuit-il.

Cette pensée critique est très, très, très utile parce qu’il y a des préjugés, des pensées non questionnées dans toutes les communautés , ajoute le professeur de philosophie.

Des haltères et des crayons

Pascal Ybanez est passionné de philosophie depuis ses études en France. J'étais tiraillé, à la fin de mes études au lycée, entre choisir la philosophie au niveau universitaire ou les sciences du sport , explique-t-il.

Une professeure de philosophie lui a conseillé de choisir les sciences du sport, tout simplement pour avoir plus de débouchés professionnels . Mais j'ai continué à me former, à me passionner en philosophie de mon côté , raconte Pascal Ybanez.

Il est arrivé au Canada il y a une dizaine d’années. Il y a découvert un système d’éducation plus souple, où un professeur de gymnastique peut enseigner d’autres disciplines. Dans le système français, ce n’est pas possible, le système est cloisonné , explique-t-il.

Pascal Ybanez devant la reproduction d'une oeuvre du peintre Pierre Soulages qui orne le mur de sa salle de classe. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Pascal Ybanez estime que l’opposition présumée entre le corps et l’esprit doit tomber.

A priori, c'est vrai que ces deux pôles sont un petit peu classiquement opposés. [Mais] aujourd'hui, beaucoup de recherches scientifiques, dans les neurosciences, entre autres, montrent qu’en fait la césure qu'on faisait entre le corps et l'esprit est beaucoup plus complexe que ça , explique-t-il.

Il n’y a qu’à faire l'expérience de l'activité physique, pour se rendre compte que ça a un impact sur notre façon de penser , ajoute-t-il.