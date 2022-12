L’Ontario doit investir 400 milliards $ pour abandonner son électricité au gaz naturel

Dans son rapport publié jeudi, la société ajoute qu'un moratoire sur le nouveau gaz naturel est possible à partir de 2027.

La SIERE a récemment déclaré dans un rapport provisoire que l'Ontario a besoin de plus de gaz naturel à court terme, pour être plus flexible et combler un déficit d'approvisionnement alors que la demande d'électricité augmente et que les centrales nucléaires sont soit remises à neuf, soit retirées du parc.

Selon la SIERE , la décarbonisation du système électrique d'ici 2050 nécessite un investissement de 375 à 425 milliards de dollars sur les 23 prochaines années, entraînant des coûts d'exploitation annuels d'environ 60 milliards de dollars d’ici 2050, soit trois fois les coûts actuels.

Les responsables de la SIERE affirment qu'ils ignorent pour le moment le montant nécessaire à chaque source de production pour remplacer le gaz naturel et répondre à la demande croissante d'électricité. Mais selon eux, cela impliquerait une quantité significative de nucléaire, provenant à la fois des grandes centrales et des petits réacteurs modulaires.

Avec les informations de La Presse canadienne