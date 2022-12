Danielle Smith est réticente à l’idée de verser plus d’argent au Campus Saint-Jean

La première ministre albertaine est réticente à l’idée d’offrir un financement supplémentaire spécifiquement pour le Campus Saint-Jean et, ainsi, soutenir sa mission unique. En entrevue de fin d’année, Danielle Smith révèle un peu plus sa vision de la place des francophones en Alberta.

Le Campus Saint-Jean a dû supprimer un cinquième de ses cours à la rentrée 2020 en raison des compressions budgétaires imposées aux universités par le gouvernement conservateur uni de Jason Kenney. Celui-ci affirmait qu’il fallait rééquilibrer le budget provincial rapidement.

Sa successeure, Danielle Smith, bénéficie maintenant d’un surplus anticipé de 12 milliards de dollars, grâce à l’explosion des prix du pétrole. Questionnée sur la possibilité de réinvestir dans les universités, elle a affirmé que son gouvernement évalue présentement sa marge de manœuvre, en vue du budget qui sera déposé à la fin du mois de février.

Nous n’allons pas regarder ces revenus inespérés comme de l’argent qui peut être investi dans les dépenses opérationnelles. Nous sommes beaucoup plus enclins à faire des annonces ponctuelles, que ce soit pour le remboursement de la dette, l’épargne ou les infrastructures , explique-t-elle.

Elle ajoute que s’il y a une augmentation du budget opérationnel des universités, il ne dépassera pas le rythme de croissance de l’inflation et de la population.

Le Campus Saint-Jean, rattaché à l'Université de l'Alberta, est la seule institution universitaire francophone de l'Alberta. Photo : Radio-Canada / Geneviève Tardif

Danielle Smith semble réticente à l'idée d’offrir un financement spécifique au Campus Saint-Jean pour appuyer sa mission unique.

Je veux être juste dans notre appui aux universités. Donc, je ne veux pas en élever une au-dessus des autres, parce que tout le monde a des besoins individuels. Nous avons plusieurs universités qui veulent contribuer à faire croître le personnel en santé, d’autres qui veulent offrir de l’appui dans l’Alberta rurale. Je crois que tout le monde a des besoins individuels. Nous devons avoir une approche juste , explique-t-elle.

Elle se dit toutefois prête à travailler avec le gouvernement fédéral pour appuyer la protection des droits linguistiques minoritaires, notamment avec des ententes d’équivalence de fonds.

Le NPD promet une nouvelle école francophone par année

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) albertain en matière de francophonie, Marie Renaud, estime que le gouvernement conservateur uni n’en a pas fait assez pour la communauté francophone.

Elle reconnaît qu’une entente de financement de 13,3 M$ sur trois ans a été signée ce printemps pour le Campus Saint-Jean, mais croit que c’est trop peu, trop tard.

Les coupures, ça veut dire que les étudiants qui viennent étudier ici en français doivent finir leurs cours en anglais. Ils ne sont pas venus ici pour faire ça. Ce n’est pas assez d’argent , affirme-t-elle.

Si le NPD forme le gouvernement après les élections de ce printemps, il s’engage à réinvestir de manière importante dans le Campus Saint-Jean ainsi qu’à construire au moins une nouvelle école francophone par année.

Je pense qu'on a beaucoup d'ouvrage à faire avec la communauté francophone. Quand on était au gouvernement de 2015 à 2019, on a fait beaucoup d'erreurs. On a coupé des choses aussi, on n'a pas construit assez d'écoles. On va changer ça , promet Marie Renaud, faisant notamment référence à l’abolition de la Direction de l’éducation française au ministère de l’Éducation en 2017.

Elle ajoute qu’elle réinstaurerait notamment le poste de secrétaire parlementaire, aboli par Danielle Smith, afin d’avoir un contact constant avec la communauté francophone.