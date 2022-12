Flambée de grippe à T.-N.-L. : le public exhorté à se faire vacciner immédiatement

Selon le dernier rapport hebdomadaire sur la grippe émis par la province, les hospitalisations ont plus que doublé au cours de la 48e semaine, avec 62 hospitalisations enregistrées depuis le début de la saison. De ce nombre, 12 ont été admis aux soins intensifs.

La province a enregistré 148 cas de grippe au cours de la première semaine de décembre seulement.

La vaccination est la meilleure défense contre la grippe, soutient la Dre Janice Fitzgerald. Photo : CBC / Emily Fitzpatrick

Les chiffres disponibles à l’heure actuelle indiquent très clairement que les gens devraient se faire vacciner et se faire vacciner le plus tôt possible , a déclaré la Dre Catherine Donovan, médecin à la retraite et professeure à l’Université Memorial.

Cette année est certainement très différente de celle que nous avons connue.

Moins d’une personne sur quatre est vaccinée à T.-N.-L.

À l’heure actuelle, moins d’une personne sur quatre dans la province a été vaccinée contre la grippe cette année.

La Dre Catherine Donovan, médecin à la retraite et professeure à l’Université Memorial. Photo : Ted Dillon/CBC

« Je pense que cela suggère que ce sera une saison plus longue que nous n’avons jamais eu et probablement plus sévère, c'est certain. » — Une citation de Dre Catherine Donovan

L’augmentation du nombre de virus respiratoires dans l’ensemble de Terre-Neuve-et-Labrador a récemment incité la Dre Janice Fitzgerald, médecin-hygiéniste en chef de la province, à diffuser un message d’intérêt public.

Dans une vidéo publiée sur les plateformes de médias sociaux du gouvernement provincial, elle a demandé au public de prendre des mesures pour se protéger, protéger les membres de sa famille et protéger le public. Cela comprend le vaccin antigrippal et le vaccin contre la COVID-19 dès que possible.

La vaccination est la meilleure défense contre la grippe. Restez à la maison lorsque vous êtes malade , soutient la Dre Janice Fitzgerald dans la vidéo.

Une saison de la grippe un peu différente

Keith Bailey, pharmacien et propriétaire de pharmacies à St-Jean et à Conception Bay South, a affirmé que la saison de la grippe est un peu différente cette année.

Le pharmacien Keith Bailey souhaite que les Terre-Neuviens soient plus nombreux à se faire vacciner contre la grippe. Photo : Mark Quinn/CBC

Nous avons commencé à la mi-octobre et c’était peut-être un peu plus lent que d’habitude. En novembre, c’était normal, je dirais. Au cours des deux ou trois dernières semaines, nous avons vu une augmentation tardive du nombre de personnes à la recherche de vaccins contre la grippe, ce que nous ne voyons pas normalement , a-t-il dit.

Normalement, au début de décembre, le virus commence à s’éloigner.

Keith Bailey ajoute que le taux de vaccination contre la grippe à Terre-Neuve-et-Labrador est historiquement bas, mais qu’au cours des deux dernières semaines, il voit plus de gens qui s’inquiètent pour leur santé. La première vague en octobre, a-t-il signalé, concerne généralement les personnes âgées et les professionnels de la santé.

Des taux de vaccination de 20 ou 25 % sont quelque peu normaux à Terre-Neuve. D’autres régions du pays atteignent 40 à 50 % , a déclaré le propriétaire de pharmacies.

Il soutient que lui et d’autres professionnels de la santé espèrent que la province atteindra un taux de vaccination de 40 % cette année.