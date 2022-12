L’Î.-P.-É. souhaite protéger 7 % de ses terres d’ici 2030

Un chiffre faible, mais une donnée en hausse de près d'un pour cent dans les dernières années.

Une donnée très importante selon Kate MacQuarrie, directrice, de la forêt, de la pêche et de la faune pour le ministère de l'Envrionnement insulaire.

« 1 %, cela correspond à 14 000 acres de terre. C'est énorme! » — Une citation de Kate MacQuarrie, ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Î.-P.-É.

Pourtant, ce chiffre reste bien inférieur aux autres provinces canadiennes. En comparaison, en 2020 , les chiffres étaient de 19,5 % en Colombie-Britannique, de 19,1 % du Yukon ou encore de 17 % au Québec.

En Atlantique, la Nouvelle-Écosse comptait 12,9 % d'aires protégées, 6,9 % pour Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick était quant à lui à 4,9 %.

La communauté internationale s'est entendue pour protéger 30 % de la planète d'ici 2030. Photo : Gratianne Daum

Un écart qui peut s'expliquer par la taille de la province, mais aussi par la possession des terrains. Par exemple, la juridiction insulaire est à l'opposée de celle de la Colombie-Britannique.

En Colombie-Britannique, la Couronne possède 94 % des terres. Ici, à l'Île-du-Prince-Édouard, la Couronne détient environ 10 % et nous devons nous rappeler que cela comprend les infrastructures comme les écoles, les routes ou encore les hôpitaux, explique Bianca MacGregor, directrice d'Island Nature Trust.

Et d'ajouter que cette différence qui s'accentue par le nombre accru de propriétaires, ainsi que par la valeur des terres, très prisées, qui dépassent les centaines de millions de dollars.

« Pour atteindre un 1 % d'aires protégées, nous avons besoin de 14 000 acres, réparties sur des centaines de propriétés » — Une citation de Bianca MacGregor, directrice d'Island Nature Trust

7 % d'aires protégées d'ici 2030

Malgré tout, la province garde le cap et vise les 7 % d'aires protégées d'ici 2030 .

Nous sommes présentement à 4,89 %. Cela correspond à 68 500 acres de terre. Pour arriver à 7 % nous devons protéger 30 000 acres de terre. Je suis optimiste, cela prendra du temps, mais nous allons y arriver , assure Kate MacQuarrie.

Pour cela, la province et les organisations non gouvernementales, comme Island Nature Trust, utilisera plusieurs leviers pour y parvenir, à commencer par l'éducation de la population sur les enjeux environnementaux.

« Par exemple, protéger une vieille forêt acadienne assure la protection contre les inondations, la filtration de l'air et de l'eau, l'habitat faunique et le cycle des nutriments. C'est un cadeau. » — Une citation de Bianca MacGregor, directrice d'Island Nature Trust

Les producteurs de pommes de terre de l'île-du-Prince-Édouard préparent leurs champs pour la semence. Photo : Gracieuseté/Brian McInnis

Bianca MacGregor ajoute que la province et les ONG ne pourront y arriver seules. Les achats de terres seront compliqués à cause de la valeur sentimentale- certaines terres se transmettent de génération en génération- mais aussi à cause du prix : la valeur dépasse les centaines de millions de dollars, selon la directrice d'Island Trust.

Pour cela, Bianca MacGregor espère que les dons de terre se multiplieront dans l'avenir.